Amigos de las adolescentes halladas muertas en un parque de Jaén aseguran que sufrieron acoso escolar recientemente

¿Qué están diciendo? Un amigo de una de las fallecidas ha afirmado que una de las menores "sufrió bullying en su anterior instituto, en El Valle, y es algo de lo que no se había recuperado y estaba muy afectada por ello".

Imagen del parque donde las menores fueron encontradas muertasImagen del parque donde las menores fueron encontradas muertasAgencia EFE
Amigos y compañeros de las dos adolescentes, de 15 y 16 años, que aparecieron muertas la madrugada del sábado en un céntrico parque de Jaén, han asegurado que las dos habrían sufrido acoso escolar recientemente, según testimonios recogidos por EFE.

En concreto, un amigo de una de las fallecidas ha asegurado que una de las chicas "sufrió bullying en su anterior instituto, en El Valle, y es algo de lo que no se había recuperado y estaba muy afectada por ello", según ha declarado a 'El País'. Además, el joven, que también participó en las tareas de búsqueda de las dos adolescentes junto a familiares directos de las dos víctimas, hace extensible esta situación de acoso escolar hacia la otra adolescente que también se quitó la vida.

Sin embargo, desde la Consejería de Educación informan de que no había ninguna denuncia por acoso en ninguno de los centros, y piden prudencia, ya que el caso se encuentra bajo secreto de sumario.

Varios amigos y compañeros de las fallecidas se han trasladado este domingo al tanatorio donde se vela los cuerpos de las dos chicas para mostrar su dolor e incomprensión ante este trágico suceso que ha conmocionado a la sociedad jiennense.

Las dos fallecidas, nacidas en Jaén, son de nacionalidad española y sus padres son de origen colombiano. El entierro de la chica de 16 años tendrá lugar mañana lunes, mientras que todavía se desconoce la fecha del sepelio de la más joven.

La Policía Nacional informó el sábado de que la muerte de las dos adolescentes se produjo por suicidio, pero no han querido confirmar si las dos jóvenes fueron víctimas de acoso escolar, yay la investigación sigue abierta.

No se apreciaron signos de violencia externa

Además, desde la Brigada Judicial de la Policía Nacional se indicó en una primera inspección ocular que no se apreciaban signos de violencia externa y, aunque la investigación sigue abierta, parece ser que se descartaría la participación directa de terceras personas. Mientras tanto, desde el Instituto San Juan Bosco de Jaén, donde estudiaban actualmente las dos fallecidas, se ha mostrado el dolor y tristeza "por la terrible pérdida de las dos alumnas de nuestro centro".

El Ayuntamiento de Jaén ha decretado tres días de luto oficial (hasta el próximo martes) y un minuto de silencio, que tendrá lugar mañana este lunes frente al Consistorio, una acción que también se repetirá a las puertas del instituto donde cursaban estudios las dos chicas.

Estas dos muertes han conmocionado a la sociedad jiennense, sobre todo, después de que el pasado día 10 se produjo el fallecimiento de otro adolescente de 16 años que se quitó la vida con un disparo en su vivienda de la zona norte de la capital.

Además, en octubre se suicidó en Sevilla la joven Sandra Peña, de 14 años, que estudiaba en el colegio concertado Irlandesas de Loreto, un caso por el que la Fiscalía de Menores investiga por presunto acoso escolar a tres menores que eran compañeras de la víctima y al citado colegio.

'024', teléfono de atención a la conducta suicida

Las personas con ideas suicidas y sus allegados pueden recibir ayuda especializada a cualquier hora en el teléfono '024' y, ante situaciones de emergencia, también pueden llamar al '112'.

