El silencio de Salomé Pradas al recordar cómo se enteró de la comida de Mazón en 'El Ventorro': "No recuerdo qué dije, pero lo puedo imaginar"

Salomé Pradas desvela en Salvados cuándo y cómo se enteró de que la tarde de la DANA, mientras 229 valencianos se estaban ahogando y ella se encontraba en el Cecopi, Mazón estaba en 'El Ventorro' con Vilaplana. "Me enteré como todos los valencianos, el 8 de noviembre".

Salomé Pradas asegura en Salvados que ella se enteró de lo que estuvo haciendo Mazón la tarde de la DANA -en lugar de estar en el Cecopi o gestionando la emergencia- "como todos los valencianos: el 8 de noviembre". "A mí anteriormente no me había informado", recalca. Ni siquiera cuando consiguió hablar con él aquella tarde después de varias llamadas fallidas y de que le indicaran que a partir de las 14 h no debía ponerse en contacto con él, el entonces president le dijo dónde se encontraba ni qué estaba haciendo, afirmaba pocos minutos antes en esta entrevista.

El 8 de noviembre de 2024 salió a la luz que Mazón había estado con Maribel Vilaplana en el restaurante 'El Ventorro' durante aquellas horas. "Una persona" de su gabinete fue quien la informó. Aunque afirma acordarse "perfectamente" de aquel momento, hace una pausa de unos segundos antes de responder a Gonzo qué fue lo que pensó. "Me sorprendió, la verdad", acaba diciendo.

En aquel momento, le recuerda el periodista, ella todavía era consellera y Mazón "era su jefe". "Sí, pero esos días no coincidíamos mucho. Él pasaba más tiempo en el Palau, yo no me movía del Centro de Emergencias", argumenta.

"No sabía ni cómo decírmelo"

Allí, en el Cecopi, fue cuando alguien de su equipo le trasladó aquella información. "Yo creo que no sabía ni cómo decírmelo", rememora. Sin embargo, olvida cuál fue la "primera expresión" que dijo al descubrir la verdad.

"No la recuerdo, pero me lo puedo imaginar", se limita a decir. Gonzo le pregunta hasta tres veces sobre este asunto, pero no consigue mucho más: "Pues... que no podía creérmelo".

