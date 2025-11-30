Pradas pide perdón por decir que "no le apetecía llamar" al presidente de la Conferencia Hidrográfica del Júcar: "No era la actitud que debía trasladar"

Los vídeos tomados durante la tarde de la DANA en la reunión del Cecopi muestran a Salomé Pradas preguntando por Miguel Polo y asegurando que no le apetecía llamarle. Gonzo le muestra ahora estas imágenes.

Después de que Salomé Pradas, exconsellera de justicia e interior de la Generalitat Valenciana, haya vuelto a acusar en Salvados a la AEMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar de no haber trasladado la información que poseía durante la tarde de la DANA al Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado), Gonzo le muestra unas imágenes que se tomaron en las horas más complicadas de la catástrofe, cuando ella misma se encontraba en esta reunión.

En ellas, puede verse a Pradas a las 19:02 h preguntando si alguien tiene el teléfono de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y afirmando, con cierto tono despectivo, que no le apetecía llamarle. "Si usted me dice que echaban de menos la información que le podía pasar Miguel Polo como presidente de la Cuenca Hidrográfica del Júcar, tengo que preguntarle, señora Pradas, ¿por qué no le apetecía llamar a Miguel Polo?", quiere saber Gonzo.

"Estaba enfadada"

La exconsellera, imputada junto al secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, por el homicidio imprudente de 229 personas el 29 de octubre de 2024, niega la evidencia: "No, no, yo ahí estoy diciendo que llamen a Miguel Polo". "Pero no le apetece hablar con él", repregunta el periodista. "Pues porque estaba enfadada. La tensión acumulada y el enfado que llevaba era porque el señor Polo no paraba de titubear esa tarde", responde al fin.

"En ese momento preferí no ser yo directamente la que le llamase, pero pedí que le llamaran para hablar de Forata, que es sobre lo que nos había puesto él en preaviso. No estábamos hablando del Poyo ahí, eso son las 19:00 h", explica. Según contaba hace unos minutos, no se había hablado del barranco del Poyo durante toda la tarde, ya que cuando comenzó la reunión a las 17:00 h, las informaciones que manejaba Pradas, afirma, apuntaban a que estaba "casi seco".

Pradas pide "disculpas", pero argumenta que "hay que pensar que la tensión de verdad era máxima": " Yo reaccioné así y creo que quizás no era la actitud que una institución debe trasladar, esa imagen, pero es que yo soy así".

La presa de Forata

Pradas recalca que "necesitaba que el señor Polo" les aclarara "por fin" cuál era la situación de la presa de Forata. "Justo después de esa llamada es cuando nos dice: '13 horas (para colapsar) no, 2'", cuenta haciendo alusión a la información que ella defiende que trasladó en un principio la CHJ sobre la situación de la presa de Forata, cuando según los cálculos, a ese ritmo de acumulación de agua quedaban 13 horas para que colapsara.

"El señor Polo podía habernos avisado, como él ya sabía y ha reconocido en el juzgado, que se estaba desbordando el barranco del Poyo y no lo hizo. Imagínese cuál era mi sensación respecto a él esa tarde", comenta a Gonzo. "Y con el tiempo... Yo creo que el tiempo me ha dado la razón de estar, perdone que lo diga así, resquemada, por decirlo finamente, con el señor Polo esa tarde", concluye.

