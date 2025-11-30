"Mi cara, mi cara...": la reacción de Salomé Pradas al ver las recomendaciones de Carlos Mazón en las peores horas de la DANA

Gonzo recupera el vídeo de la hemeroteca en el que Mazón daba recomendaciones a los valencianos a las 21:30 h del día de la DANA. Pradas murmura mientras vuelve a ver esas imágenes, en las que ella también aparece.

La tarde de la DANA en Valencia se desarrolló con una tensión extrema, y Carlos Mazón no llegó al Cecopi hasta las 20:24 h, más de tres horas después de que comenzara la reunión. Durante ese tiempo, la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, intentó comunicarse con él en varias ocasiones, algunas de ellas sin éxito, tal y como ha declarado en este programa de Salvados. Mazón no respondió a varias de sus llamadas. "El president quiso desde el momento en que llegó al Cecopi liderar la comunicación", afirma Pradas en su entrevista con Gonzo.

Al llegar, Mazón tuvo que ponerse al día rápidamente. "Había cosas que ni siquiera le había podido contar", explicó Pradas. La exconsellera hace hincapié en que el presidente llegaba "de fuera", y su labor fue trasladarle "las sensaciones tan fuertes" que estaban viviendo todos en el lugar debido a la gravedad de la situación. Su intención era "que sintiera" lo que allí estaban "sintiendo todos", sobre todo, desde primera hora de la tarde.

"Mi cara, mi cara..."

Desde el Cecopi, Mazón apareció en televisión a las 21:30 h. Gonzo recupera las imágenes de su intervención para "recordar las recomendaciones que daba". En ellas, el president pedía a los ciudadanos que no salieran a la carretera, que permanecieran en sus casas y que quienes estuvieran cerca de cauces fluviales o barrancos buscaran la mayor altura posible.

Mientras se reproducen las imágenes, Pradas comenta en voz baja algo que el periodista le pide que exprese de manera abierta: "Decía: 'Mi cara y la de Mompó'". Afirma que tanto ella como presidente de la Diputación de Valencia estaban "descompuestos" porque ahí empezaban "a conocer la magnitud de la emergencia". En estas imágenes, observa "se evidencia mucho quién había estado con la tensión de gestionar eso".

La recomendación que no aparecía en el primer ES-Alert

A pesar de lo que Mazón recomendaba en estas declaraciones, buscar un punto alto al que subirse, el contenido del primer ES-Alert, enviado a las 20:11 h, no incluía esta indicación. Pradas aclara que "se mandó un segundo ES-Alert con ese mensaje un poco antes de las 21:00". "Se llevó una diferencia de 30 o 40 minutos, que es lo que tardaron los técnicos en introducir ese segundo mensaje y cuando ya allí teníamos más conocimiento", explica.

Pradas destaca que fueron "los técnicos" quienes aconsejaron enviar ese segundo mensaje, aunque puntualiza que "no quiere ser injusta con nadie". "No creo que nadie sabiendo lo que podía venir evitara informar a conciencia de lo que podía venir. Y lo que nos vino -lo ha dicho AEMET, lo ha dicho la Confederación- fue muy difícil", comentó.

Las lágrimas asoman a su rostro al recordar las caras de "Suárez -subdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana-, Mompó o Romón, que es el de la UME" en el vídeo, y menciona que, al ser cesada, les dio las gracias a todos ellos.

