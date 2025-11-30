"El president está de actos, me vas contando a mí": el mensaje del jefe de gabinete de Mazón a Pradas antes del inicio de la comida en 'El Ventorro'

Pradas cuenta que la única contestación que recibió por parte de Mazón a través de mensajes de texto fue: "Perfecto, me vas informando". Después tuvo que hablar con su jefe de gabinete y asegura desconocer si los mensajes que le hacía llegar fueron dirigidos posteriormente a Mazón.

Salomé Pradas intentó contactar con Carlos Mazón antes de las 13:00 horas y no le cogió el teléfono. Esa llamada tenía como objetivo avisar de las alertas hidrológicas que estaban conociendo, alertas que trasladó a través de "comunicaciones por mensajería", como explica la exconsellera a Gonzo en Salvados.

Es entonces cuando Pradas se pone en contacto José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, que le pide que le haga llegar a él, y no a Mazón, toda comunicación que tenga que ver con la DANA. "El president está de actos, me vas contando a mí", recuerda Pradas que le dijo Cuenca, sin saber que parte de esos supuestos "actos" sería la comida en 'El Ventorro' con Maribel Vilaplana.

Mazón si contestó alguno de los mensajes que Pradas le escribió, aunque de forma escueta. "Perfecto, me vas informando", le dijo en uno de los mensajes, que Pradas no ha enseñado en su entrevista. La exconsellera dice desconocer si la información que trasladó a Cuenca acabó llegando a Mazón. "No lo sé. Imagino que sí. Digo yo que un jefe de gabinete, ante las cosas que le iba contando, iría informando al president", expresa Pradas.

"Uno de los mensajes [con Cuenca] me dejó entrever que se lo había dicho al president. No hablo de los 'whatsapps' en la investigación judicial, hablo de las llamadas. Era todo informar de lo que iba aconteciendo y que les fuese informando. Había interés en estar informados, preocupación... Yo no vi, no constaté esa preocupación, más allá de ese 'sigue informando", admite Salomé Pradas.

