Ábalos, a la espera de recurso y con la munición cargada: el Supremo decidirá esta semana si se queda en prisión

José Luis Ábalos se encuentra en prisión desde hace unos días y espera la decisión del Tribunal Supremo sobre su posible liberación el próximo 4 de diciembre de 2025. La defensa del exministro ha presentado un recurso tras su ingreso junto a Koldo García. Si el tribunal mantiene la medida, Ábalos será suspendido de sus funciones parlamentarias y dejará de recibir remuneraciones. En una reciente estrategia, Ábalos ha señalado al presidente Pedro Sánchez y a su esposa, Begoña Gómez, en relación con investigaciones judiciales. La vicepresidenta María Jesús Montero ha desestimado estas acusaciones, calificándolas de "mentiras y bulos".

José Luis Ábalos lleva media semana en prisión, pero no será hasta este próximo jueves cuando sabrá si tendrá que seguir en la cárcel de Soto del Real o, por el contrario, podrá salir y quizás continuar con su nueva estrategia de señalar a varias figuras del Gobierno.

La defensa del exministro presentó un recurso tras su ingreso penitenciario este pasado jueves junto con Koldo García y la respuesta está fijada "para el próximo día 4 de diciembre de 2025 a las 11:30 horas", momento en el que el Tribunal Supremo dará a conocer si reconfirma su decisión.

Será entonces cuando la Mesa del Congreso aplicará el artículo 21 del Reglamento, que dice: "Los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta".

La suspensión implicaría que Ábalos dejase de percibir retribuciones e indemnizaciones del Congreso y ya no tendría derecho a participar en actividades parlamentarias, ni tampoco podría votar vía telemática. En cualquier caso, se trata de una medida temporal que se aplicará mientras dure la situación de prisión provisional. En el momento que recuperase su libertad, también recuperaría sus derechos parlamentarios.

Cambio de estrategia

Lo que sí parece claro es que Ábalos ha cambiado de estrategia. Quizás sabiendo su probable entrada en prisión, el exministro aprovechó sus últimos días en libertad para señalar, por primera vez desde el inicio de la investigación, a Pedro Sánchez.

Días antes de entrar en prisión, concedió una entrevista en 'OkDiario' en la que hablaba de una reunión que mantuvo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en septiembre de 2023. En aquel mes de septiembre, la Fiscalía se querelló contra siete personas en un juzgado de la Audiencia Nacional, entre las que se encontraba el exasesor de Ábalos, Koldo García.

En ese contexto, según cuenta Ábalos al citado medio, Sánchez le convocó a una reunión en el Palacio de La Moncloa para mantener una reunión que el exministro recuerda como "muy larga". Dentro de ese encuentro, el jefe del Ejecutivo asegura a Ábalos que la Fiscalía "estaba investigando a Koldo" cuando la pieza de la Audiencia Nacional "era secreta".

"En esa reunión abordamos la situación política, fue un cierto reencuentro, para mí doloroso, porque habían pasado dos años de duelo amargo, pero era un reencuentro y una voluntad de recuperarme. Cuando me plantea esto es porque, evidentemente, no ve nada en mí negativo, sino no me cita en La Moncloa, al contrario. En ese momento percibe que hay una diferencia entre la situación de Koldo y la mía", explica Ábalos.

"No lo sé, porque en el caso de Koldo se estaba haciendo un seguimiento evidente, con interceptación de las comunicaciones. Pero, en paralelo, ya había una cierta investigación sobre mí, ya sin amparo judicial. En los informes de la UCO se observa que se habían consultado bases de datos mías, que se me había hecho una vigilancia... Lo reflejan los oficios y los informes de la UCO", detalla.

Sobre Begoña Gómez

Siempre de viva voz y sin aportar pruebas, Ábalos también apuntó directamente a Begoña Gómez, la esposa del presidente. En este caso, en una entrevista con 'El Mundo'. Ahí hace referencia a que en el rescate de Air Europa en 2020, la relación con el entonces CEO de la compañía influyó en la operación. El exministro de Transportes ha asegurado que la razón por la que no se ha imputado a la aerolínea es porque "sería abrir el melón de Air Europa".

"Ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados", comentaba el exministro. Además, cree que la imputación contra él es un ataque del Gobierno para "tapar el alcance de las relaciones entre Air Europa y Begoña Gómez".

"Claro que Hidalgo habló con ella", dice Ábalos, insistiendo en que su intervención fue decisiva, aunque ni él aportó pruebas ni el Gobierno, la UCO, la Audiencia Provincial ni el Tribunal Europeo encuentran indicios de implicación.

Curiosamente, hace apenas cuatro meses, el propio Ábalos negaba cualquier implicación de Gómez en el rescate. Pero, según el exministro, la cárcel parece haberle animado a abrir la boca.

Ábalos recuerda que Javier Hidalgo, responsable de la compañía, se presentó un fin de semana sin avisar en su residencia oficial en Madrid en "estado de ansiedad". "Lo primero que hizo, antes de darme los buenos días, fue pedirme que le diera una cerveza porque estaba deshidratado", detalla. En su entrevista deja claro que Hidalgo, dentro de esa "desesperación", "habló" con Gómez.

En septiembre de 2020, Víctor de Aldama estaba a sueldo de Air Europa y escribió el siguiente mensaje a Koldo García sobre Hidalgo: "Está jodido, muy jodido el tema. Este se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña". García respondió con este mensaje: "Que llame a Pedro o a quien haga falta". La UCO dio credibilidad a los mensajes y constató que Hidalgo y Gómez se conocían, al menos, desde septiembre de 2019.

El Gobierno resta importancia

La vicepresidenta primera de Gobierno, María Jesús Montero, ha dejado claro que ni el Gobierno ni el PSOE "no se van a dejar chantajear por nadie". En respuesta a las declaraciones de Ábalos, la vicepresidenta primera del Ejecutivo asegura que en las palabras del exministro hay "mentiras y bulos" que responden "más a una actitud de defensa".

"Aquellas personas que tienen un pie en la cárcel se dedican a intentar implicar con mentiras y bulos a personas inocentes porque creen que van a llegar a un mejor acuerdo sobre su propia sentencia", asegura Montero, que se ha confesado "preocupada" por esta situación "aunque termina esclareciéndose la verdad".

"Este partido y este Gobierno jamás se van a dejar chantajear por nadie, y eso lo sabe el señor Ábalos perfectamente, por eso creo que responde más a una actitud de defensa", ha insistido la ministra de Hacienda.

