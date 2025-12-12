La UCO y la UDEF se convierten en el 'Marie Kondo' de la corrupción: así clasifica a los implicados y sus contratos irregulares

Paso a paso Leire Díez, Ábalos, Koldo García y decenas de empresarios y exfuncionarios están siendo "guardados en su estante", mientras la UCO y la UDEF desenredan un entramado de estafas, mordidas y adjudicaciones irregulares que se repite en varias tramas.

La UCO y la UDEF se ha puesto esta semana manos a la obra para organizar uno de los líos más complejos de corrupción en España. Registros, detenciones y requerimientos judiciales que se cruzan entre sí, contratos amañados y adjudicaciones sospechosas… Todo parece un rompecabezas, y la Guardia Civil está haciendo de Marie Kondo para poner cada pieza en su sitio.

Esta semana los agentes han visitado Correos, Hacienda y el Ministerio de Transición Ecológica para buscar pistas sobre contratos públicos que podrían estar amañados. Todo forma parte del caso Leire Díez, que ya acumula 19 registros y requerimientos. Y esto, ojo, antes de que Diez, su socio Cerdán y el expresidente de la SEPI pasen a disposición judicial.

La idea es clara: si hay que ordenar, hay que hacerlo ya, no postergar.

En la balda de Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones de euros durante la pandemia, esta semana cayeron los primeros nombres:

Julio Fernández , presidente

, presidente Roberto Roselli, consejero delegado

La jueza investiga si el dinero se utilizó para blanqueo o gastos distintos a los previstos, aunque de momento no se les vincula con concesiones ilícitas. Eso sí, las dudas sobre si merecían la ayuda siempre estuvieron ahí.

Otro estante lo ocupa el 'Caso Mascarillas', donde se investigan contratos irregulares durante la pandemia. Aquí los protagonistas:

José Luis Ábalos , exministro

, exministro Koldo García , exasesor

, exasesor Víctor Aldama, empresario

Se habla de contratos por 50 millones de euros, con posibles beneficios de 5 millones para el empresario. La fiscalía pide 24 años para Ábalos, 19 para Koldo y siete para Aldama. Esta semana, el juez abrió juicio oral.

Algunos de estos mismos nombres aparecen en otros casos:

'Trama Hidrocarburos' , donde se estafaron cerca de 180 millones de euros en IVA por venta de hidrocarburos. Ábalos y Koldo participaban porque el exministro concedía licencias de venta ; por esto habría recibido un millón de euros , según la UCO.

, donde se estafaron cerca de en IVA por venta de hidrocarburos. Ábalos y Koldo participaban porque el exministro concedía ; por esto habría recibido , según la UCO. 'Caso Cerdán', otra trama de mordidas por obra pública, donde también aparecen Ábalos y Koldo.

El último estante es el caso Leire SEPI, centrado en contratos amañados en empresas públicas de la SEPI. Los protagonistas:

Leire Díez , la cara más conocida

, la cara más conocida Vicente Fernández , expresidente de la SEPI

, expresidente de la SEPI Antxon Alonso, empresario y vinculado al caso Cerdán

Ojo, no confundir con Leire Fontanera, investigadora del PSOE por trapos sucios a cambio de beneficios. Este caso es el más reciente y su alcance todavía se está definiendo, pero promete más sorpresas.

En pocas palabras, la UCO y la UDEF están haciendo de Marie Kondo de la corrupción: cada persona en su estante, cada caso en su cajón, para que nada se solape antes de los juicios. Desde Plus Ultra hasta contratos de mascarillas, hidrocarburos o la SEPI, los nombres se repiten, los casos se cruzan y las mordidas se acumulan.

El objetivo es ordenar el caos antes de que la justicia tenga que lidiar con el rompecabezas completo. Y esta semana, con detenciones como las de Leire Díez o los jefes de Plus Ultra, la UCO y la UDEF ha dado un paso gigante.

