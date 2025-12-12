Crece el 'Me Too' en el PSOE: los cinco casos de acoso sexual que sacuden al partido

Sí, pero... A estos hay que sumarle un posible sexto caso en Valencia, donde investigan una nueva denuncia por acoso sexual y laboral contra Toni González, alcalde de Almussafes y vicesecretario del PSPV, y que él niega.

Parece que el 'Me Too' en el PSOE crece en cuestión de horas. Ya tiene cinco frentes abiertos. Empezando por él: José Tomé, acusado por acoso sexual por varias compañeras de partido. Hace unos minutos, el presidente de los socialistas gallegos defendía la actuación del partido con la víctima, dicen que la atendieron inmediatamente.

"La puse en contacto también con organización del partido, que se reunió en varias ocasiones en el mes de octubre y noviembre", ha declarado el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, este viernes. "Nos dirigimos al presunto acosador para pedirle explicaciones y negó los hechos", agregó.

Y negando los hechos ha dejado esta tarde Tomé su puesto de presidente de la Diputación de Lugo, pero continuará siendo diputado y alcalde de Monforte porque asegura que los monforteños "no tiene que soportar ninguna mentira, ninguna denuncia falsa de nadie".

Otro frente abierto reciente: Javier izquierdo. Esta vez, en el PSOE se han dado más prisa. "He decidido abrirle un expediente informativo. Sin denuncia, porque no la tenemos", ha informado la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.

Sin denuncia pero, según han comunicado a laSexta fuentes socialistas, con indicios, porque han asegurado que existían rumores sobre los comportamientos machistas de Izquierdo. Aun así, Torró asegura que a ella no le "consta". "Yo no tengo ninguna constancia. Pero si alguien tiene datos, pruebas, le pedimos que las traiga", ha señalado.

Otro caso: el presidente del PSOE de Torremolinos, Antonio Navarro. La autora de la denuncia por acoso sexual ha decidido ampliarla. Sigue a la espera de que la Fiscalía abra o no diligencias contra él.

Y otro más, el caso Salazar, sobre el que este viernes el Partido Socialista finalizaba su informe, y ya. "Aquellas denunciantes que quieran acudir a la vía jurisdiccional sepan que el PSOE va a estar a su lado, pero hay que respetar a las que no quieran. Hay quien no quiere acudir", ha dicho Torró. Como partido, no irán más allá. No llevarán al asesor ante la Fiscalía.

Pero este viernes han salido nuevos. El primero lo hemos conocido a través de una información revelada por el diario 'ABC'. El alcalde del municipio cordobés de Belalcázar, Francisco Luis Fernández, ha dimitido por otra denuncia, de otra mujer, que recibió mensajes de WhatsApp obscenos en el que le decía barbaridades como si "echaba de menos una buena comida de almeja". Su dimisión ha sido fulminante.

A estos cinco casos, además, hay que sumarles un posible sexto. El PSOE investiga una nueva denuncia por acoso sexual contra un dirigente del partido: Toni González, alcalde de Almussafes y vicesecretario del PSPV de la provincia de Valencia.

Según ha adelantado 'elDiario.es', la víctima ha presentado este viernes en la sede del partido una segunda denuncia por acoso laboral, que también está siendo investigada por Ferraz. Él ha negado los hechos y asegura que forma parte de "una campaña de acoso y derribo" por parte de la denunciante.

La sede del PSOE en Almussafes ha permanecido con la persiana bajada toda la tarde, aunque, en su interior, el equipo de Gobierno estaba reunido para acordar cómo gestionar el asunto. En conversaciones con laSexta, González ha negado las acusaciones. Ha explicado que la denunciante es una trabajadora de la empresa pública de servicios Emsa y que las denuncias se deben a una "venganza" contra él. Ha afirmado, además, que esta trabajadora amenazó con denunciarle a él y a otros compañeros hace un año porque quería una mejora salarial y un cambio de convenio que no consiguió.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.