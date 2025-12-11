Leire Díez, detenida: guía para no perderse en el caso de la fontanera del PSOE y su nuevo frente judicial

El contexto La exmilitante socialista ha pasado su primera noche en la comisaría de Tres Cantos (Madrid) antes de pasar a disposición judicial. Su detención no tiene que ver con la otra investigación que pesa sobre ella por presuntamente liderar una trama contra la UCO.

Es complicado trazar el camino que ha vivido Leire Díez en los últimos meses. En un nuevo giro a su particular caso, conocimos que fue detenida este miércoles por presuntas irregularidades en contratos públicos que investiga la Audiencia Nacional. La realidad es que puede ser complicado seguir una trama que se enrevesa a cada día que pasa, por lo que conviene ver cómo se ha llegado hasta aquí y cómo de relevante es el caso.

A finales de mayo conocimos que esta "afiliada de base", como era definida por el PSOE, estaba dentro de unos audios en los que se le señalaba como la fontanera de la formación socialista, la persona que operaría en las cloacas para conseguir información sensible cobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Hasta ese momento, Díez era completamente desconocida para el gran público, más allá de ser teniente de alcalde de la localidad cántabra de Vega de Pas entre 2011 y 2014.

A partir de 2018, coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, comienza a escalar y a obtener cargos de mayor relevancia en empresas públicas como ENUSA o Correos, donde llegó a ser directora de Relaciones Institucionales. No obstante, ella siempre se ha definido, por encima de todo, como una periodista. Es más, cuando aparecieron esos audios, defendió que las informaciones que salieron a la luz eran parte de un trabajo personal de investigación periodística.

Detenidos la fontanera del PSOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI por contratos públicos bajo sospecha

Algunos de esos audios, a los que pudo acceder laSexta, recogían cómo Díez pedía al empresario Alejandro Hamlyn para, presuntamente, sacar trapos sucios de uno de los jefes de la UCO, la unidad que investiga la trama de corrupción Koldo-Ábalos. "Yo te puedo sentar con Fiscalía, puedo proponer que te sientes con Fiscalía", trasladaba Díez al empresario, al que pedía "coordinación y celeridad".

El PSOE decidió abrir un expediente informativo y mostraron su "perplejidad" ante la denominación que se hacía de Díez como "la fontanera de Ferraz", momento en el que Díez presentó su baja voluntaria como afiliada. Al día siguiente, la fontanera convocó a los medios de comunicación para hacer una comparecencia en la que estuvo media hora posando para los medios antes de comenzar a hablar, donde dejó un titular que le ha marcado en los meses venideros: "Ni fontanera ni cobarde".

"Soy militante del PSOE hasta que se tramite mi baja. Soy periodista y con derechos. Estoy trabajando en un libro sobre el falso patriotismo y la trama de los hidrocarburos. Este trabajo comenzó con la policía patriótica, las investigaciones contra Podemos y el independentismo. Realizo esto amparándome en el artículo 20 de la Constitución de acceso a información veraz", explicó, antes de avanzar que seguiría con su trabajo para "culminar el libro".

Periodista, mano derecha de Cerdán, investigadora... y detenida

En los audios, Díez se autoproclamó como la mano derecha de Santos Cerdán y "la persona del PSOE" para indagar en irregularidades de informes policiales y de la Fiscalía, declaraciones de las que, posteriormente, se retractó, asegurando que nunca ha trabajado para el partido.

La realidad judicial a la que se enfrenta, más allá de su detención, es la atribución que hace la Fiscalía de llevar a cabo un "plan delictivo" para desacreditar a Anticorrupción y a la Guardia Civil. En el sumario del caso figuran las denuncias de dos fiscales que aseguran que ella y el empresario Javier Pérez Dolset intentaron sonsacarles información contra fiscales y miembros de la UCO. El sumario apunta que "el patrón de actuación" es "recabar información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y Fiscalía Anticorrupción a cambio de favores procesales o profesionales fundamentalmente".

Las claves de la nueva causa contra Leire Díez y sus vínculos con el expresidente de la SEPI detenido

Ahora, dentro de una causa nueva que no tiene que ver con esta investigación de la Fiscalía, Díez ha sido detenida junto a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, la sociedad gestora de empresas públicas. Ambos habrían trabajado juntos entre 2018 y 2019, cuando la exmilitante socialista era la jefa de Comunicación de ENUSA, una empresa de suministro de uranio perteneciente a la SEPI.

Además de esto, hay otro nexo parcial. Fernández trabajó entre 2021 y 2023 como director comercial de Servinabar, la empresa del ex secretario general del PSOE, Santos Cerdán, y Antxon Alonso, investigada por presuntas mordidas de adjudicaciones de contratos públicos. Ese fue el motivo por el que fue llamado a comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde se acogió a su derecho a no declarar.

