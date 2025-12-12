El entramado detrás del caso Plus Ultra: dinero de una punta a otra del globo y "defraudación al Estado"

Los detalles Desde la investigación creen que el rescate a la compañía aérea de 53 millones de euros sirvió para blanquear dinero de funcionarios venezolanos, aunque no pone en duda lo que hizo el Gobierno. De hecho, desde la Fiscalía investigan si hubo fraude al Estado.

La investigación sobre Plus Ultra ha revelado un posible caso de blanqueo de dinero vinculado a funcionarios venezolanos. La UDEF detuvo al presidente y al CEO de la aerolínea, tras registrar su sede en Madrid. La Fiscalía Anticorrupción señala que Plus Ultra habría actuado como intermediaria, utilizando préstamos para blanquear dinero malversado y procedente de la venta de oro del Banco de Venezuela. Parte del rescate de 53 millones de euros del Gobierno habría sido usado en este esquema. Aunque la justicia no cuestiona al Ejecutivo, investiga el entramado criminal detrás. El caso se originó en pesquisas de Francia y Suiza.

Este jueves se ha sumado un nuevo caso, el de la investigación de Plus Ultra. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga si se utilizó la aerolínea para blanquear dinero de funcionarios venezolanos en una operación que este jueves se saldó con las detenciones del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO de la compañía aérea, Roberto Roselli, después de registrar la sede en Madrid.

Desde la investigación creen que el rescate sirvió para blanquear parte de ese dinero, aunque no pone en duda lo que hizo el Gobierno. De hecho, desde la Fiscalía investigan si hubo fraude al Estado.

Pasaban el dinero de una punta a otra del globo. Según la Fiscalía Anticorrupción, se les vincula a una "presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España" que lavaba dinero de funcionarios públicos venezolanos procedente de la malversación de fondos públicos y de la venta de oro del Banco de Venezuela.

Plus Ultra habría actuado como intermediaria blanqueando ese dinero a través de préstamos, que devolvían a sociedades en Europa dentro de la presunta organización criminal. Y ahí es donde entra el rescate del Gobierno, ya que esos 53 millones de euros se habrían usado como parte de ese blanqueo.

De ahí que Anticorrupción hable en su auto de "defraudación al Estado", por un presunto uso indebido de esos fondos públicos. Y de ahí que este jueves la UDEF registrara la sede de la aerolínea, porque el foco de la justicia no está en el Ejecutivo ni en el préstamo, sino en el entramado que hay detrás.

A pesar de que ellos, ya en su momento, negaran la mayor. "Nos cogieron ahí en medio y realmente nos hicieron mucho daño", dijo Martínez en octubre de 2023. Por eso, el mismo juzgado que investiga este caso ya archivó en 2023 la causa que cuestionaba su rescate. Este nace de pesquisas procedentes de la justicia francesa y suiza.

