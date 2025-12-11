Vox y Revuelta, juntos en la sombra: así intentaron tapar el escándalo de las donaciones

La otra cara Los audios de 'El Plural' muestran que, mientras Vox decía públicamente que no tenía nada que ver con su organización juvenil, diputados y dirigentes se reunían para controlar la comunicación, tapar el escándalo de las donaciones de la DANA y proteger la imagen del partido.

Nuevas grabaciones publicadas por 'El Plural' sacan a la luz la estrecha relación entre Vox y su organización juvenil, Revuelta, justo en medio de un escándalo por el uso indebido de donaciones destinadas a las víctimas de la DANA. Los audios muestran reuniones en las que miembros de Vox participaron para controlar la narrativa y evitar que el caso salpique al partido.

Revuelta habría recaudado dinero con fines solidarios tras la tormenta de la Dana, pero el dinero nunca llegó a los afectados. Arturo Villa, exvicepresidente de Revuelta y asesor del eurodiputado Jorge Buxadé, reconocía en los audios: "Pedimos dinero para la DANA y lo gastamos en cosas para etarras. Lo que no puede permitirse el partido es que esto salga sin que el partido actúe".

Mientras tanto, Vox intenta mantener su imagen pública de distanciamiento. Sin embargo, los audios dejan claro que el partido estaba al tanto de las irregularidades y daba instrucciones sobre cómo actuar. Manuel Mariscal, diputado del Congreso por Vox, participó en reuniones para organizar la respuesta y la comunicación del partido. En un audio, Mariscal sugería: "Ahora tenemos 'X' dinero y lo vamos a donar a los mayores, a la residencia de mayores de Paiporta o de lo que sea".

Pero el escándalo no es lo único que preocupa a Vox en Valencia. El partido también impulsa medidas racistas y excluyentes contra los menores migrantes no acompañados. Entre sus propuestas:

Expulsar a los menores que no asuman la "cultura española".

Dar bonificaciones a empresas que contraten solo a trabajadores españoles.

Garantizar que estos trabajadores reciban beneficios especiales en sanidad , lo que supondría el fin de la sanidad universal .

, lo que supondría . Ubicar los centros donde viven estos menores alejados de las ciudades para "evitar problemas de convivencia", vinculando nuevamente migración y delincuencia.

El patrón queda claro: mientras el foco mediático se dirige otra vez a los menores migrantes, la verdadera preocupación de Vox parece ser que las irregularidades de Revuelta no salpique al partido.

Pese a las pruebas, Vox insiste en que Revuelta "no tiene nada que ver con ellos". Los audios, sin embargo, muestran una coordinación que contradice por completo esa versión pública.