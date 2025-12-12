Los demócratas publican nuevas fotografías de Epstein en las que aparecen personalidades como Trump, Bill Clinton o Woody Allen

Los detalles Los 19 archivos forman parte de la investigación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para conocer el alcance de la red de tráfico sexual dirigida por Epstein.

Los demócratas han publicado este viernes nuevas fotografías del pederasta Jeffrey Epstein, en las que aparecen importantes personalidades de Estados Unidos como el actual presidente Donald Trump, el demócrata Bill Clinton o el director de cine, Woody Allen.

Se trata de 19 imágenes que forman parte de la investigación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que está revisando más de 95.000 fotografías, para conocer el alcance de la red de tráfico sexual dirigida por Epstein y Ghislaine Maxwell.

En esta nueva publicación, también aparecen Bill Gates y Richard Branson. Muchos de los involucrados ya habían sido vinculados con Epstein, pero con estos archivos se espera arrojar luz sobre el alcance de esas relaciones. Por el momento, no se ha indicado las fechas ni los lugares en los que fueron tomadas.

En varias de las imágenes aparece Trump. Una de ellas es en blanco y negro y se ve al republicano sonriendo y rodeado de varias mujeres, cuyos rostros están censurados y en otra está al lado de Epstein, hablando con una mujer.

La más sorprendente relacionada con el presidente estadounidense muestra un cartel en el que pone "condón Trump 4,5 dólares". En los paquetes de esos preservativos aparece un dibujo de su cara con la frase "soy enorme".

"Estas fotos inquietantes plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo", ha declarado el representante Robert García, de California, el demócrata de mayor rango en el comité de supervisión. "No descansaremos hasta que el pueblo estadounidense conozca la verdad", ha indicado en declaraciones recogidas por 'Reuters'.

Los demócratas del Congreso han explicado que censuraron los rostros de las mujeres para proteger la identidad de las víctimas de Epstein y la Casa Blanca no se ha pronunciado por el momento sobre este asunto.

Se sabe que Trump y Epstein fueron amigos durante la década de 1990 y principios de la de 2000, pero el republicano afirma haber roto su relación antes de que Epstein se declarara culpable de los cargos de prostitución. Además, ha negado sistemáticamente tener conocimiento sobre el abuso y el tráfico sexual de menores por parte del difunto financista.

