Detenido un tercer implicado en el caso de Plus Ultra por blanqueo de capitales

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido este viernes a un tercer implicado en el presunto blanqueo de capitales de la aerolínea Plus Ultra, según han confirmado fuentes de la investigación a laSexta.

Se trata del tercer detenido en el marco de esta investigación, después de que este jueves fueran arrestados el presidente de la compañía, Julio Martínez, y su CEO. Esta aerolínea fue rescatada durante la pandemia por el Gobierno, al igual que Air Europa. Los detenidos pasarán en las próximas a disposición judicial en los juzgados de Plaza de Castilla.

Hasta el momento, no se estarían investigando posibles irregularidades en las adjudicaciones de las ayudas, de 53 millones de euros, sino un uso indebido de las mismas y sobre todo, el proceso de devolución.

Es decir, si esta empresa firmó préstamos con empresas que forman parte de una organización criminal asentada en Francia, Suiza y España y si se habría utilizado esa estructura de la compañía para blanquear fondos provenientes de delitos. Estos habrían sido cometidos en Venezuela, en concreto por la venta de oro del banco de este país y por desvíos por parte de funcionarios de dinero que se habría destinado a la distribución de alimentos.

Plus Ultra habría actuado como intermediaria blanqueando ese dinero a través de préstamos, que devolvían a sociedades en Europa dentro de la presunta organización criminal. Y ahí es donde entra el rescate del Gobierno, ya que esos 53 millones de euros se habrían usado como parte de ese blanqueo.

De ahí que Anticorrupción hable en su auto de "defraudación al Estado", por un presunto uso indebido de esos fondos públicos. Y de ahí que este jueves la UDEF registrara la sede de la aerolínea, porque el foco de la justicia no está en el Ejecutivo ni en el préstamo, sino en el entramado que hay detrás.

Por su parte, desde la aerolínea negaron y siguen negando este suceso: "Nos cogieron ahí en medio y realmente nos hicieron mucho daño", dijo su presidente Martínez en octubre de 2023, cuando acordaron archivar la causa.

