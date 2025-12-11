El juez Leopoldo Puente abre juicio oral para Ábalos, Koldo y Aldama por la trama de las mascarillas

Los detalles El magistrado ha acordado mantener en prisión a Koldo y Ábalos. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para de Aldama.

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha ordenado la apertura de juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos, el exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia. Se les acusa de delitos como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Puente ha impuesto una fianza de 60.000 euros a Ábalos y Koldo, quienes permanecen en prisión. La Fiscalía solicita 24 años de cárcel para Ábalos, mientras que las acusaciones populares piden 30 años. El juicio se centra en contratos de mascarillas y una trama de comisiones.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado la apertura de juicio oral para el exministro José Luis Ábalos, el exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó Transportes durante la pandemia, al tiempo que ha acordado mantener en prisión a los dos primeros.

De esta forma, decide mantener las medidas cautelares que pesan sobre los tres acusados. El exministro y su exasesor seguirán en prisión preventiva y Víctor de Aldama continuará con sus comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir del país.

Puente ha dictado un auto en el que les envía a juicio por los delitos de integración en organización criminal; cohecho continuado, activo y pasivo; uso de información privilegiada, aprovechamiento de información privilegiada; tráfico de influencias, malversación de fondos públicos; falsedad en documento oficial y prevaricación.

Además, les impone a Koldo y a Ábalos 60.000 euros de fianza a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran serles impuestas y les advierte de que, de no presentarla en el plazo de cinco días, les serán embargados bienes en cantidad suficiente para asegurar dicha suma.

El instructor del 'caso Koldo' ha adoptado esta decisión después de que esta misma semana la Sala de Apelación rechazara los recursos de ambos acusados a su decisión de procesarles por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación.

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos,19 años y medio para Koldo y siete años para de Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan los misma pena que el Ministerio Público.

De cara al juicio, tanto la Fiscalía como las acusaciones populares pidieron al magistrado que acordara el ingreso en prisión provisional de Ábalos y Koldo ante el riesgo de fuga que apreciaban por las altas penas reclamadas. El instructor les dio la razón y envió a los dos a la cárcel de Soto del Real (Madrid) el pasado 28 de noviembre.

Puente envía a juicio a los tres acusados después de que el pasado septiembre decidiera dividir la causa para dejar en la pieza principal las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas y dedicar la pieza separada a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

