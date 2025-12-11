Ahora

Nuevo bloque

Trump planea su propio club mundial: el 'C-5' con China y Rusia, pero sin Europa

¿Por qué es importante? El presidente planea un bloque a su medida, mezclando potencias económicas y autoritarias, con China y Rusia dentro y Europa fuera, siguiendo su estilo de negociar por interés y no por democracia.

Trump planea su propio club mundial: el 'C-5' con China y Rusia, pero sin Europa

Donald Trump no parece muy interesado en el G-7, el grupo de los siete países democráticos más ricos e influyentes del mundo. Su idea es crear un nuevo club a su medida, al que llamaría 'C-5', y donde sí cabrían sus grandes enemigos comerciales… e incluso Rusia, pero no estaría la Unión Europea. En otras palabras: Trump nos quiere sacar de la partida.

El 'C-5' encaja a la perfección con la forma de ver el mundo de Trump. Su primer gran principio: que un país sea tu enemigo no impide que puedas llegar a un acuerdo con él. China es el ejemplo perfecto. Durante su mandato, Trump le declaró la guerra comercial y le puso aranceles de hasta el 145%, pero hace unas semanas viajó a Pekín para sellar un acercamiento, que incluye venderles chips para que desarrollen su inteligencia artificial. Algo que hace apenas unos meses habría parecido impensable.

Los viajes constantes de sus asesores a Rusia, en busca de un plan de paz para Ucrania, son otro ejemplo de cómo Trump se relaciona mejor con líderes autoritarios. Por eso, países que hoy no tienen cabida en el G-7 como Rusia y China serían piezas clave en su flamante 'C-5'.

El grupo también incluiría a India, la quinta economía del mundo y uno de los países con mayor proyección en la próxima década, gracias a sus 1.450 millones de habitantes, la mayoría jóvenes, y su atractivo para las inversiones extranjeras. Japón completaría la lista junto a Estados Unidos, siendo este el único país del G-7 que formaría parte del nuevo bloque.

Si echamos un vistazo a las grandes economías, queda claro que Trump se ha olvidado de Alemania, Reino Unido y Francia, los representantes de la Unión Europea en el G-7. Según los expertos, es una manera de decirnos que, para él, el actor principal en Europa es hoy Rusia.

El 'C-5' todavía es solo una idea, pero refleja la visión de Trump de un mundo donde las alianzas se construyen en torno a intereses estratégicos y no necesariamente valores democráticos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La UCO concluye que la trama de los hidrocarburos de Rivas y Aldama pagó a Ábalos el chalet de Cádiz: "Ha sido pillar la casa y el hijo puta del putero le ha dado al botoncito"
  2. Dimite el miembro de la Ejecutiva del PSOE Javier Izquierdo en pleno 'Me too' de las filas socialistas
  3. Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, tercer detenido en la trama de Leire Díez y el expresidente del SEPI
  4. Un sanitario de Torrejón confirma que priorizaban la primera consulta de pacientes externos para ganar dinero perjudicando a los crónicos
  5. Zelenski envía su contrapropuesta a Trump y por primera vez abre la puerta a un referéndum sobre la cesión de territorios
  6. Un alpinista acusado de homicidio tras dejar morir a su pareja en la montaña: apagó el móvil y rechazó el helicóptero de ayuda