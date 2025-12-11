Trump planea su propio club mundial: el 'C-5' con China y Rusia, pero sin Europa

¿Por qué es importante? El presidente planea un bloque a su medida, mezclando potencias económicas y autoritarias, con China y Rusia dentro y Europa fuera, siguiendo su estilo de negociar por interés y no por democracia.

Donald Trump no parece muy interesado en el G-7, el grupo de los siete países democráticos más ricos e influyentes del mundo. Su idea es crear un nuevo club a su medida, al que llamaría 'C-5', y donde sí cabrían sus grandes enemigos comerciales… e incluso Rusia, pero no estaría la Unión Europea. En otras palabras: Trump nos quiere sacar de la partida.

El 'C-5' encaja a la perfección con la forma de ver el mundo de Trump. Su primer gran principio: que un país sea tu enemigo no impide que puedas llegar a un acuerdo con él. China es el ejemplo perfecto. Durante su mandato, Trump le declaró la guerra comercial y le puso aranceles de hasta el 145%, pero hace unas semanas viajó a Pekín para sellar un acercamiento, que incluye venderles chips para que desarrollen su inteligencia artificial. Algo que hace apenas unos meses habría parecido impensable.

Los viajes constantes de sus asesores a Rusia, en busca de un plan de paz para Ucrania, son otro ejemplo de cómo Trump se relaciona mejor con líderes autoritarios. Por eso, países que hoy no tienen cabida en el G-7 como Rusia y China serían piezas clave en su flamante 'C-5'.

El grupo también incluiría a India, la quinta economía del mundo y uno de los países con mayor proyección en la próxima década, gracias a sus 1.450 millones de habitantes, la mayoría jóvenes, y su atractivo para las inversiones extranjeras. Japón completaría la lista junto a Estados Unidos, siendo este el único país del G-7 que formaría parte del nuevo bloque.

Si echamos un vistazo a las grandes economías, queda claro que Trump se ha olvidado de Alemania, Reino Unido y Francia, los representantes de la Unión Europea en el G-7. Según los expertos, es una manera de decirnos que, para él, el actor principal en Europa es hoy Rusia.

El 'C-5' todavía es solo una idea, pero refleja la visión de Trump de un mundo donde las alianzas se construyen en torno a intereses estratégicos y no necesariamente valores democráticos.

