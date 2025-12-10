Las claves de la nueva causa contra Leire Díez y sus vínculos con el expresidente de la SEPI detenido

Los detalles Díez fue la jefa de Comunicación en ENUSA, una empresa perteneciente a la SEPI, en los años de presidencia de Vicente Fernández.

Leire Díez ha sido detenida este miércoles, pero no por fontanera del PSOE, sino por presuntas irregularidades en contratos públicos que investiga la Audiencia Nacional en una nueva causa.

La exmilitante socialista ha sido trasladada a la comisaría de Tres Cantos (Madrid) y el viernes pasará a disposición judicial junto al otro arrestado, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, la sociedad gestora de empresas públicas.

La coincidencia entre ambos parece haberse dado entre 2018 y 2019, años en los que Fernández presidió la SEPI. En ese tiempo (concretamente entre 2018 y 2021), la exmilitante socialista era la jefa de Comunicación de ENUSA, una empresa de suministro de uranio perteneciente a la SEPI.

En la otra investigación contra Díez por presuntamente liderar una trama contra la UCO y fiscales Anticorrupción, el juez le preguntó por su puesto en ENUSA y ella aseguró que vio "una oferta de trabajo en Infojobs" y "aplicó". Sin embargo, el PP afirma que "la colocaron en la empresa del uranio".

Además de esto, hay otro nexo entre medias: Fernández trabajó entre 2021 y 2023 como director comercial de Servinabar, la empresa del ex secretario general del PSOE, Santos Cerdán, y Antxon Alonso, investigada por presuntas mordidas de adjudicaciones de contratos públicos.

Ese fue el motivo por el que fue llamado a comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde se acogió a su derecho a no declarar.

Cabe recordar que Fernández abandonó la presidencia del SEPI al ser imputado en el juicio que investigaba una presunta adjudicación irregular de la mina de Aznalcóllar en Sevilla, aunque el viernes pasado fue absuelto por la Audiencia Provincial junto a otros 15 imputados en esta causa.

