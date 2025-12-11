Hiperactividad judicial y casi una veintena de registros por el nuevo caso Leire Díez: ya son seis empresas investigadas y tres detenidos

Los detalles En la tarde de este jueves se ha conocido que a las empresas investigadas se une Cistec Technology, sociedad de la que la fontanera del PSOE fue trabajadora entre 2021 y 2023 aunque desde la entidad aseguran que no percibió ningún salario por ello.

Seis empresas investigadas, tres detenidos y 19 registros. Eso es lo que ha dejado tras de sí, por el momento, la trama alrededor de la fontanera del PSOE, Leire Díez, por una serie de contratos públicos que están bajo sospecha por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Este miércoles se conocieron las detenciones de Leire Díez y Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que han pasado la noche en la comisaría de Tres Cantos (Madrid). Ambos habrían trabajado juntos entre 2018 y 2019, cuando la exmilitante socialista era la jefa de Comunicación de ENUSA, una empresa de suministro de uranio perteneciente a la SEPI.

Ese día, aunque no se ha conocido hasta este jueves, también fue detenido Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en Bizkaia dentro de la misma operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los tres detenidos pasarán a disposición judicial este mismo sábado a las 10:00 horas.

Y, con el paso del primer día, la hiperactividad judicial y policial alrededor de la trama no cesa. De hecho, se han realizado este jueves hasta 19 registros en diferentes ciudades como Madrid, Sevilla, Bilbao o Zaragoza. Una operación que ha puesto el foco en hasta seis empresas diferentes a las que se les ha solicitado información.

La primera de ellas es la principal, la SEPI, pero también otras tres empresas que dependen de ella: Mercasa (edicada a la distribución alimentaria), Enusa (dedicada al combustible nuclear y de la que Leire Díez fue directora de comunicación) y Sepides (dedicada al apoyo de inversiones).

También han registrado este jueves la empresa Forestalia en Zaragoza, dedicada a las energías renovables. Según se ha conocido, su presidente mantuvo reuniones con el gobierno de Navarra con la intermediación de Antxón Alonso.

Una sexta empresa se ha unido este jueves a las investigaciones y también ha sido registrada. Se trata de Cistec Technology, sociedad en la que Leire Díez trabajó entre 2021 y 2023 tras su paso por Enusa. Una empresa que ha emitido un comunicado especificando que la fontanera del PSOE fue destituida de su cargo en la entidad en agosto de 2022 pero que su cese no se materializó por "motivos formales" hasta mayo de 2023.

Además, en la nota aclaran que Díez no obtuvo ningún salario por su cargo en la empresa y que tampoco "tuvo ninguna intervención en la gestión de ninguna ayuda pública ni tampoco en ningún proceso de licitación pública para Cistec".

De hecho, desde Cistec argumentan que la "facturación de la empresa bajó de forma muy considerable en los años 2021 y 2022 incurriendo en pérdidas".

