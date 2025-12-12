'¿Torró son mentiras?' El PSOE da explicaciones sobre Salazar cinco meses tarde y con muchas contradicciones

Los detalles Entre excusas informáticas, citas canceladas, reuniones con el acusado y la negativa a acudir a la Fiscalía, la comparecencia de Torró deja más preguntas que respuestas sobre cómo gestionó el partido las denuncias.

Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, ha comparecido este viernes para explicar cómo ha gestionado las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar, exasesor de Moncloa. Cinco meses después de que los casos salieran a la luz, sus explicaciones han dejado más dudas que certezas.

"Ni yo ni nadie en esta organización hemos tratado de encubrir nada", ha asegurado Torró. Según la dirigente, el partido actuó de forma "contundente" desde que se conocieron los hechos en los medios. Pero la realidad parece distinta. Una cosa es lo que dice Torró y otra lo que ocurrió: Salazar no fue localizado durante meses, aunquePilar Alegría sí consiguió verse con él para organizar una comida en noviembre.

El PSOE también ha justificado la tardanza alegando problemas informáticos: "Pasados los 90 días desde su registro, el sistema las oculta para extremar las garantías de protección de datos". Traducción: dejaron pasar cinco meses sin hacer nada y luego culpan al ordenador. Además, Torró ha admitido errores de comunicación con las denunciantes: "Se ha fallado en la comunicación con ellas y esto les ha generado dudas legítimas sobre el procedimiento, nunca debió ser así".

En cuanto a las medidas tomadas: Salazar ha sido bloqueado para reingresar como militante, y se ha abierto un expediente informativo a Antonio Hernández y Javier Izquierdo. Pero lo más polémico: el PSOE no llevará estas denuncias ante la Fiscalía, dejando que las víctimas decidan por su cuenta si quieren actuar. Una rueda de prensa difícil de entender y una decisión aún menos comprensible.

El informe interno, al que ha tenido acceso 'elDiario.es', reconoce que las denuncias son "verosímiles" y "procedentes", pero admite que el partido no tiene medios para comprobar todos los hechos: "Este órgano no puede considerar acreditada la total entidad de estos hechos… ni todos sus extremos". En otras palabras, saben que pasó algo grave, pero no hacen nada para confirmarlo ni responsabilizar a nadie.

Cinco meses tarde y mal. Así llegan las explicaciones del PSOE sobre un caso que ha puesto al partido en el ojo del huracán. Torró ha insistido: "Esto nos concierne a todos y a todas; quien crea que esto solo atañe al PSOE no ha entendido nada". Perfecto, lo hemos entendido. Pero puesto que esto atañe al PSOE, lo mínimo sería ofrecer algo más que excusas y datos encriptados.

