La jueza cita a Feijóo como testigo para que detalle sus conversaciones con Mazón el día de la DANA

Alberto Núñez Feijóo tendrá que comparecer ante la jueza de la DANA para dar explicaciones sobre sus conversaciones con Carlos Mazón el día de la DANA. En un auto al que ha tenido acceso laSexta, la jueza Nuria Ruiz Tobarra del Tribunal de Instancia de Catarroja para "dar razón de los comentarios" que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana pudo "haber hecho" el 29 de octubre de 2024 "a raíz de las conversaciones" con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, "sobre la información que iba recibiendo".

La jueza acepta la petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce como acusación particular en el procedimiento. La magistrada recuerda en su resolución el criterio mantenido por la Audiencia de Valencia al ordenar la citación como testigo de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón. De ese modo, si en ese caso se partía de una carta abierta de la citada periodista en la que "negaba todo tipo de conocimiento" sobre lo que pudo decir Mazón, aquí encontraría no solo "una probabilidad, sino una certeza" que viene de las palabras de Feijóo, cuando aseguró que Mazón le había "venido informando en tiempo real" sobre lo ocurrido aquel 29 de octubre.

La jueza da la opción al líder del PP a que aporte el listado de llamadas, mensajes, correos electrónicos y whatsapps que pudiera haber recibido de Mazón en un plazo de cinco días.

