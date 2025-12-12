Las 19 fotos del mundo secreto de Epstein: Trump, Clinton y la élite detrás del depredador sexual

Los detalles Estas imágenes, elegidas de entre más de 95.000, muestran a Trump con jóvenes, reuniones con Clinton y Woody Allen, encuentros con multimillonarios como Gates y Branson, y algunos de los objetos sexuales de la mansión de Epstein.

Un total de 19 fotos han sido filtradas de entre las 95.000 que tenía Jeffrey Epstein, y cada una parece elegida con un objetivo muy concreto: mostrar las conexiones políticas, económicas y artísticas del depredador sexual. La filtración, realizada por miembros del Partido Demócrata, no es casual: cada imagen tiene un mensaje detrás.

El gran señalado es Donald Trump. Aparece en tres de las 19 fotos, siempre acompañado de jóvenes, cuyos rostros han sido tapados, probablemente para proteger su intimidad y porque podrían haber sido víctimas y aún estar vivas. En una de las imágenes, Trump saluda a una joven que sonríe, mientras Epstein está justo a su lado. En otra, aparece junto a Steve Bannon, exasesor que lo llevó a la Casa Blanca en 2016, en un despacho con Epstein. Detalles inquietantes llaman la atención, como un cuadro con una persona en una cama.

Bill Clinton, por su parte, aparece en una foto junto a Epstein y también con Woody Allen, evidenciando la conexión del caso con el mundo del arte. Otras imágenes muestran a figuras económicas como Bill Gates, posando con Epstein, e incluso en el avión privado del multimillonario. También aparece Richard Branson, fundador de Virgin, consolidando la dimensión global de los contactos de Epstein.

No solo se trata de personas: las fotos muestran por primera vez algunos de los juguetes sexuales que Epstein utilizaba y exhibía en su mansión, incluidos preservativos con la cara de Donald Trump, que se vendían a 4,5 dólares. Estas exhibiciones servían, según expertos, para intimidar a sus víctimas y demostrar poder.

Cada foto ha sido seleccionada cuidadosamente por los demócratas para transmitir un mensaje claro: Trump es el principal objetivo, mientras que figuras como Clinton o Woody Allen aparecen ya "amortizadas" políticamente. El álbum filtrado revela relaciones de poder, influencia y riqueza, y deja al descubierto la intención de Epstein de impresionar y controlar a su alrededor.

