Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años para Koldo García por el caso mascarillas

¿Por qué es importante? El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en el que también reclama siete años más una multa de 3,7 millones de euros para el considerado comisionista de la trama, Víctor de Aldama.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 24 años de prisión para el diputado y exministro José Luis Ábalos por delitos como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos. El fiscal jefe Alejandro Luzón presentó el escrito de conclusiones provisionales en el Tribunal Supremo, también pidiendo 19 años y medio para el exasesor Koldo García y siete años más multa para Víctor de Aldama. La acusación se relaciona con la compra de mascarillas y contratos irregulares. Además, Ábalos está investigado en otra causa por presunta corrupción relacionada con obras públicas.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 de prisión para el diputado y exministro José Luis Ábalos por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos, según ha podido confirmar laSexta.

Según recoge el escrito del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, al que ha tenido acceso laSexta, el Ministerio Fiscal solicita siete años por organización criminal, seis por cohecho, dos por uso de información privilegiada, cuatro por tráfico de influencias y cinco por malversación.

Luzón ha presentado este miércoles su escrito de conclusiones provisionales en el Tribunal Supremo, en el que también reclama 19 años y medio de prisión para el exasesor ministerial Koldo García y siete años más una multa de 3,7 millones de euros para el considerado comisionista de la trama, Víctor de Aldama.

En su escrito, Luzón afirma que Aldama ha "aportado información relevante" a la causa mediante "manifestaciones relevantes" y "veraces", si bien añade que Aldama "viene a admitir de manera inequívoca su participación en un acuerdo con los otros dos acusados que le permitía defender sus intereses de manera privilegiada ante la Administración Pública".

Según ha avanzado 'El Mundo', la petición de cárcel de la Fiscalía engloba la compra de mascarillas, la contratación de Jessica en las empresas Ineco y Tragsa, el alquiler del piso en la plaza de España de Madrid a la amiga de Ábalos, la contratación de Claudia Montes en Logirail o el arrendamiento del chalet de la Alcaidesa en La Línea de la Concepción (Cádiz).

Esta pieza, próxima al enjuiciamiento, no incluye otra causa por la que Ábalos está investigado y de la que supimos más detalles este martes gracias al informe de la UCO sobre Santos Cerdán, que sitúa al ex secretario de Organización del PSOE en el centro de una trama con pisos en Madrid, sede en Navarra y mordidas del 2% por obras públicas.

El exministro se enfrenta al primer escrito de acusación del Ministerio Público. El 3 de noviembre, el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente envió al banquillo a Ábalos, a su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por la compra de material sanitario en pandemia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.