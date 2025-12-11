Ferraz bajo nubarrones: detenciones, contratos amañados y casos de acoso no dejan ver el sol en el PSOE

La otra cara Las detenciones de Antxon Alonso y Leire Díez, los escándalos de Ábalos y Víctor de Aldama, la corrupción en la SEPI y los casos de acoso interno mantienen al PSOE bajo un huracán político que cala y amenaza con arrastrar a dirigentes y candidatos por todo el país.

Ferraz está viviendo lo que muchos llaman la 'tormenta perfecta'. Este martes ha sido detenido Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, en una nueva trama de corrupción que también ha salpicado a la fontanera Leire Díez y al expresidente de la SEPI.

Pero el temporal no acaba aquí. Este jueves se abre el juicio oral contra José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, mientras que en el partido crecen los casos relacionados con el 'Me Too' socialista. Algunos en Ferraz hablan de un fin de ciclo, recordando la crisis que sufrió Felipe González en 1996, aunque desde Moncloa intentan quitarle dramatismo: vienen a decir que si George Clooney sobrevivió en la película la 'Tormenta Perfecta', Sánchez también, y por ahora no se habla de adelanto electoral.

Frente de decepción

El 'parte meteorológico' del PSOE muestra un frente de decepción que entra por varias zonas:

Se trata de casos de acoso sexual, abuso de poder y gestión cuestionable de denuncias, que amenazan con calar hondo en la opinión pública.

Huracán electoral

El 'temporal' podría complicar al PSOE en Aragón, donde la candidata Pilar Alegría ha sido vinculada con el supuesto acosador, un amigo suyo, lo que podría convertirse en munición política.

En Extremadura, el 'diluvio' ya es evidente: un candidato imputado, el presunto enchufismo del hermano del presidente… Todo apunta a un fracaso electoral que podría ser histórico.

La 'borrasca Cerdán'

La 'borrasca Cerdán' parece interminable. Se trata de la presunta trama de corrupción dirigida por Santos Cerdán, que se ha mezclado con la 'borrasca Ábalos', vinculada a contratos amañados de mascarillas e hidrocarburos. Hoy se investiga si también involucró al expresidente de la SEPI, afectando a varias empresas y provincias.

El 'temporal' comienza como 'lluvia torrencial' y se mantiene después como un 'chirimiri' constante, sin dar tregua al partido. Además, puede complicar al PSOE en Andalucía, por los viejos vínculos de la candidata socialista, la vicepresidenta Montero, con el expresidente de la SEPI.

Fenómeno Leire Díez

Derivada de la 'borrasca Cerdán' surge la figura de Leire Díez, descrita como inestable y muy imprevisible. Aún se desconoce si su impacto será intenso o suave, pero lo que está claro es que 'hay temporal' y 'no hay sol' a la vista.

Ferraz está bajo 'nubarrones' constantes. Las denuncias, las detenciones y los juicios parecen formar un 'huracán' político que cala, moja y, por ahora, no 'escampa'.

