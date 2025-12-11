"El putero", "el guapo" y un "lo ha mandado a tomar por culo": así hablaba la trama hidrocarburos sobre Sánchez y Ábalos

El contexto Según un informe de la UCO entregado jueves al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, dos directivos de la empresa Villafuel describieron así un cruce de opiniones que tuvieron el presidente del Gobierno y el exministro durante un Consejo de Ministros.

Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) revela un posible enfrentamiento entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez durante un Consejo de Ministros en 2021 explicada por dos directivos de Villafuel, empresa implicada en la trama de hidrocarburos investigada por la UCO. Mensajes de WhatsApp entre miembros de la trama indican que el conflicto interno en el PSOE se dividió entre partidarios de Ábalos y Sánchez.

"Se ha enfrentado el putero al guapo". Así describía una directiva de Villafuel S.L., una de las sociedades investigadas en la trama de los hidrocarburos, un enfrentamiento que habría tenido José Luis Ábalos con Pedro Sánchez durante un Consejo de Ministros en 2021.

Así lo ha recogido en un nuevo informe la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que ha entregado este jueves al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y al que ha tenido acceso laSexta. En el mismo, se concluye que que la trama, gestionada presuntamente por la empresa de Claudio Rivas y su socio, Víctor de Aldama, habría pagado el chalet de José Luis Ábalos en La Alcaidesa (Cádiz).

Concretamente, la UCO indica que la sociedad de Rivas Have Got Time S.L. adquirió el chalet por 585.000 euros y se lo entregó al ahora exministro, que "dispuso materialmente de la vivienda, la disfrutó e incluso intentó su aprovechamiento económico". A cambio, el exministro habría realizado la concesión de una licencia clave en Industria para operar como mayorista de combustibles, que se habría facilitado gracias a gestiones de su asesor Koldo García y otros altos cargos.

En dicho informe también se adjuntan mensajes de WhatsApp entre los miembros de la trama. En una de esas conversaciones fechada el 10 de julio de 2021, Leonor María González (una de las personas que controla Have Got Time S.L.) explica a su marido Natán González que Víctor de Aldama la llamó para tranquilizarla por el cese de Ábalos como ministro de Transportes.

Durante la misma, ella comenta que "se ha liado en el Consejo de Ministros", especificando que "se ha enfrentado el putero al guapo" en referencia a que José Luis Ábalos confrontó a Pedro Sánchez durante el encuentro. "Y se ha levantado en mitad de la reunión y delante de todos lo ha mandado a tomar por culo", añade Leonor María González en otro mensaje.

Según sigue contando a su marido, "la mitad del partido está con el putero y la otra mitad con el guapo". Además, también señala que Aldama le había llamado "para tranquilizarnos": "Que no nos preocupemos por lo que tenemos en marcha. Que todo sigue adelante".

"Desde luego el putero termina de hundir al PSOE", responde Natán González, quien además responder al mensaje de que 'todo sigue adelante' diciendo "hombre los negocios no se mezclan".

Ahora bien, como ha podido comprobar laSexta, ese día (10 de julio de 2021) no se produjo ningún Consejo de Ministros, sino una declaración institucional en Moncloa en la que Pedro Sánchez anunció una "remodelación generacional" de su Gobierno, que incluía la salida de Ábalos.

En ese mismo día, Sánchez le habría explicado al exministro que no continuaría en el Ministerio y tampoco como secretario de Organización del PSOE. Esas dos destituciones habrían sido el verdadero motivo de la discusión entre ambos.

