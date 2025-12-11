Esther Redondo revela los ánimos en el PSOE ante los escándalos

La periodista ha explicado en 'Más Vale Tarde' que desde filas socialistas aseguran estar viviendo "en una película de terror donde no ven el final".

El PSOE está pasando uno de los momentos más duros de su legislatura. Los escándalos no dejan de azotar a filas socialistas poniendo a la formación que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el punto de mira mediático y político.

Por su parte, Esther Redondo ha revelado en 'Más Vale Tarde' cómo están los ánimos en el PSOE tras las últimas polémicas que enfrentan. "Nos ha dicho un diputado socialista que esto es como vivir en una película de terror donde no ven el final", ha explicado este jueves.

"Es por ello que hablan precisamente de fin de ciclo. Hay mucha preocupación y la gente está harta, cansada y desolada", añade. Asimismo, asegura que "hay muchas críticas internas" hacia Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, que este viernes ha convocado una rueda de prensa en Ferraz.

Esta será la primera vez que la socialista comparece ante los medios cinco meses después de ser elegida. Esto ocurre días después de que se conociera que el exalto cargo del PSOE Paco Salazar, ya cesado, había recibido denuncias internas de acoso a mujeres.

Mientras, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, permanecen en el madrileño centro penitenciario de Soto del Real.

