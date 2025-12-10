Ahora

Caso Paco Salazar

El aluvión de casos en el comité antiacoso del PSOE podría retrasar la resolución del expediente Salazar

El contexto Pese a que la idea inicial de Ferraz era emitir en las próximas horas un informe contundente contra Paco Salazar, el aluvión de denuncias de acoso sexual recibido en los últimos días podría frenar el cierre del expediente.

Francisco Salazar, en una imagen de archivo
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Zanjar el caso de Paco Salazar esta semana. Es el objetivo que se había marcado Ferraz para esclarecer la respuesta del partido ante las gravísimas denuncias que señalan a uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez como presunto autor de un delito de acoso sexual contra varias trabajadoras de La Moncloa.

El Partido Socialista tiene previsto cerrar en las próximas horas el expediente del caso Salazar con un informe contundente en el que, según detallan fuentes socialistas a laSexta, el comité antiacoso daría la razón a las víctimas, rechazando frontalmente las conductas del que fuera director de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Además, Ferraz tiene previsto ofrecer apoyo psicológico y jurídico a las víctimas.

Sin embargo, ese informe, que parecía inminente, podría retrasarse ante el aluvión de denuncias que ha recibido en los últimos días el comité antiacoso del PSOE, encargado de este tipo de casos, que según esas mismas fuentes "no da abasto".

Se espera que en este informe, el Partido Socialista sea muy duro, aunque no podrá tomar medidas jurídicas ni ningún procedimiento interno, ya que se ha dado de baja en el partido.

Pese a que hay voces en el seno de la formación que piden llevar el caso directamente a la Fiscalía, el equipo jurídico entiende que es un paso inviable, ya que la ley obliga a que sean las víctimas las que decidan si llevan o no el asunto a la Justicia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PSOE recibe una denuncia anónima por acoso sexual contra José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo
  2. El camino de García Ortiz tras conocer su condena: recurso al Supremo antes de acudir al Constitucional y a Europa
  3. La secretaria de Mazón no recuerda la llamada del listado del expresident y afirma que no hablaron de la emergencia el día de la DANA
  4. El Gobierno de Ayuso pagó 2.354 millones más de lo presupuestado a Quirón y Ribera Salud en sus seis años en el poder
  5. María Corina Machado estará en Oslo, pero no acudirá a la ceremonia de entrega de su premio Nobel de la Paz
  6. Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro, a los 63 años