El mensaje que la concejala del PSOE de Torremolinos envió a una amiga tras un tenso encuentro con Navarro: "Estoy en 'shock'. Era una persona fuera de sí"

El mensaje, que ha salido a la luz este miércoles, lo envió la víctima en 2023 a una amiga después de vivir un tenso encuentro con su presunto acosador. "Estoy verdaderamente en estado de 'shock' todavía de lo que he tenido que pasar esta mañana con Antonio. Yo nunca lo había visto así. Lo de Antonio esta mañana era una persona fuera de sí. Tenemos que tener mucho cuidado para que no haga ninguna tontería", le escribió.

Ante la falta de respuesta del PSOE en las dos denuncias emitidas por la concejala, el pasado 10 de noviembre decidió acudir a la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, presentando una serie de mensajes para probar un presunto acoso sexual y una violencia de género psicológica y coactiva.

Entre los documentos aportados, que datan de septiembre de 2021, hay mensajes de Navarro en un tono soez y machista. "No me esquives, que te quiero meter ficha", "yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza", "lo a gusto que estaríamos ahora con una copa de vino y un sofá", "es que estás muy buena" o "¿este escote lo has tenido siempre?".

Casi un mes más tarde, la Fiscalía de Málaga abrió diligencias sobre este asunto con el objetivo de recabar indicios de delito en la actitud del secretario general, centrándose en los mensajes, pero el alcance de la denuncia fue escalando. Detalla 'ABC' que fue en ese momento, cuando la concejala comenzó a conocer la estrategia de defensa de Navarro, cuando decidió protegerse y ampliar los hechos denunciados ante la Fiscalía, señalando que había llegado a ser perseguida por Navarro.