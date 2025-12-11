Ahora

El tercer hombre de la trama

El contexto El empresario fue detenido este miércoles junto con la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Está investigado por prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

'Guipuchi' para Koldo y un "operador en la sombra" para la UCO: Antxon Alonso, una figura clave a la sombra de Cerdán
Un "operador en la sombra". Así define la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a Antxon Alonso, el socio de Santos Cerdán que le vendió al exdirigente socialista el 45% de Servinabar, la empresa clave en la trama en la que este miércoles fue detenido junto con la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Los tres están en el centro de la investigación por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Tan "en la sombra" estaba Antxon Alonso que su nombre no salió a la luz hasta que un audio grabado por Koldo García le situaba en el centro de la trama junto a Cerdán. "Ganar billetes de quinientos que le daba el de Guipúzcoa", decía el exasesor de José Luis Ábalos.

Así hablaba de un empresario al que apodaban como 'Guipuchi' y que controlaba los hilos de las adjudicaciones públicas en Navarra pese a tener una empresa de tan solo diez empleados.

Todas las pruebas le señalan

Al hallar esos audios, los agentes pusieron el foco en él. Como buena figura oculta, Alonso se dedicaba a facilitar que Cerdán se reuniese con diversos empresarios. Prueba de ello es el piso que alquiló en Madrid, en el que se reunieron el ex número 3 del PSOE y un directivo de Acciona. De hecho, el propio empresario le envió fotos de ese encuentro a su mujer.

Otra prueba de su implicación en la trama es la nota hallada por la UCO en el móvil de Koldo, titulada "temas con Antxon", en la que se recordaba a sí mismo que debía preguntarle "cuánto se me paga y cómo se me paga" por "conseguir obras".

Ahora, con su detención, los investigadores esperan destapar todos los detalles sobre cuál era el papel concreto de Antxon Alonso en la trama.

