Alegría admite que su comida con Paco Salazar tras las denuncias de acoso "fue un error": "No se tendría que haber producido"

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reconocido que su comida con Paco Salazar, ex alto cargo del PSOE cesado tras las denuncias internas de acoso a mujeres, fue un "error".

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, se ha pronunciado sobre la comida que mantuvo con él a pesar de las acusaciones que había contra Salazar, reconociendo que "no se tendría que haber producido". Un encuentro que ha reiterado que se produjo con una persona que no veía "desde hace mucho tiempo".

En un primer momento, cuando las imágenes de la comida salieron a la luz, la ministra intentó justificar el encuentro señalando que formaba parte del "ámbito personal". Alegría defendió a Salazar y le describió como un "compañero íntegro" antes de que las acusaciones de acoso le llevasen a dimitir.

Ahora, reconoce que el "dolor e indignación" que tanto ella como el partido puedan sentir al conocer los hechos de los que ha sido acusado, no se puede comparar con el de las víctimas. "Que la investigación llegue hasta el fin de sus consecuencias", ha destacado.

"Muchas relaciones están llenas de decepciones, muchos lo entenderán. Estas decepciones son secundarias, lo importante es estar, acompañar y respaldar a las víctimas para llegar hasta el final", ha defendido.

Un momento que ha aprovechado para señalar que, desde el primer momento, en Moncloa se "cesó a Salazar" de sus responsabilidades. "El fin de semana conocimos la implicación de Antonio Hernández y no hemos dudado en cesarle. Se ha actuado con rapidez y transparencia desde el primer momento", ha asegurado a pesar de que durante cinco meses, el PSOE mantuvo un silencio incómodo y protegió a Paco Salazar pese a las denuncias de acoso sexual. Solo después de que se hicieran públicos sus mensajes ofensivos y sexuales, el exasesor se vio obligado a dimitir de todos sus cargos.

Sin embargo, la ministra ha destacado que en Moncloa, desde que conocieron las acusaciones, se pusieron en contacto con trabajadores para pedir que si alguien había sufrido o visto comportamientos reprobables que se pudieran denunciar, lo comunicasen. "A día de hoy no se ha recibido denuncia en Moncloa", ha explicado.

Durante su intervención, Alegría ha recordado que ningún partido está "exento" de tener a personas que se aprovechan de sus situación para lucrarse o cometer actitudes reprochables. "Las organizaciones se diferencian en cómo reaccionan", ha indicado, dejando claro que tanto en el caso de José Luis Ábalos y Santos Cerdán como con Salazar se actuó con "contundencia".

