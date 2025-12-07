Enfado de Montero ante las acusaciones que la señalan como encubridora de Salazar

Los detalles Según ha podido saber laSexta, la ministra de Hacienda está "bastante cabreada" por las informaciones que aseguran que se reunió con mujeres socialistas para acusarlas de "querer destrozar la vida a compañeros", algo que desmiente rotundamente.

María Jesús Montero ha expresado su enfado ante las informaciones que sugieren que en julio se reunió con mujeres socialistas y las acusó de intentar dañar al PSOE tras las denuncias de acoso contra Paco Salazar. La ministra de Hacienda, según ha podido saber laSexta, ha desmentido categóricamente estas afirmaciones, negando haber defendido a Salazar. En conversaciones informales, Montero también aclaró que se reunió con una militante socialista que denunció acoso por parte de Antonio Navarro, asegurando que la denuncia no se debió a desatención del partido, sino a la recomendación de un experto. Además, afirmó que no hubo retrasos en la tramitación de dicha denuncia.

María Jesús Montero está "bastante cabreada" por las informaciones que aseguran que mantuvo una reunión en julio de este año con varias mujeres socialistas donde las habría acusado de "querer destrozar la vida a compañeros" y "respaldar a quienes quieren acabar con el PSOE" después de que se conocieran las denuncias por acoso a Paco Salazar.

Según ha podido saber laSexta, la ministra de Hacienda desmiente categóricamente dicha información y ha mostrado su enfado porque no entiende por qué se está apuntando hacia su persona.

De hecho, en conversaciones informales con los periodistas durante el Día de la Constitución, la propia Montero ha negado que ella misma u otra persona en su presencia haya defendido a Paco Salazar tras conocerse las denuncias que se interpusieron contra él.

Por otro lado, la ministra ha reconocido que se reunió hace unos días con la militante socialista que denunció por un presunto acoso sexual por parte del secretario general de los socialistas de Torremolinos, Antonio Navarro. Según ha relatado en dichas conversaciones, esta denuncia no la ha realizado porque haya estado desatendida dentro del partido, sino porque una persona experta en estos temas le aconsejó que acudiera a la Fiscalía.

Es más, Montero ha señalado a los periodistas que en este caso no ha habido ningún retraso en la tramitación de su denuncia y que han recopilados muchos testimonios e información al respecto.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.