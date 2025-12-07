Ahora

Enfado de Montero ante las acusaciones que la señalan como encubridora de Salazar

Los detalles Según ha podido saber laSexta, la ministra de Hacienda está "bastante cabreada" por las informaciones que aseguran que se reunió con mujeres socialistas para acusarlas de "querer destrozar la vida a compañeros", algo que desmiente rotundamente.

María Jesús Montero está "bastante cabreada" por las informaciones que aseguran que mantuvo una reunión en julio de este año con varias mujeres socialistas donde las habría acusado de "querer destrozar la vida a compañeros" y "respaldar a quienes quieren acabar con el PSOE" después de que se conocieran las denuncias por acoso a Paco Salazar.

Según ha podido saber laSexta, la ministra de Hacienda desmiente categóricamente dicha información y ha mostrado su enfado porque no entiende por qué se está apuntando hacia su persona.

De hecho, en conversaciones informales con los periodistas durante el Día de la Constitución, la propia Montero ha negado que ella misma u otra persona en su presencia haya defendido a Paco Salazar tras conocerse las denuncias que se interpusieron contra él.

Por otro lado, la ministra ha reconocido que se reunió hace unos días con la militante socialista que denunció por un presunto acoso sexual por parte del secretario general de los socialistas de Torremolinos, Antonio Navarro. Según ha relatado en dichas conversaciones, esta denuncia no la ha realizado porque haya estado desatendida dentro del partido, sino porque una persona experta en estos temas le aconsejó que acudiera a la Fiscalía.

Es más, Montero ha señalado a los periodistas que en este caso no ha habido ningún retraso en la tramitación de su denuncia y que han recopilados muchos testimonios e información al respecto.

