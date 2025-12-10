José Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo tras las acusaciones por acoso sexual: "Una broma, puede, pero acosa jamás"

Sí, pero... Al tiempo que ha solicitado la suspensión de militancia como socialista, continuará como diputado lucense en grupo no adscrito. Movimiento que se repite respecto a la alcaldía de Monforte de Lemos, donde también permanecerán sus concejales, pero fuera del PSOE.

José Tomé ha presentado su dimisión "voluntaria" como presidente de la Diputación de Lugo este miércoles tras las acusaciones por acoso sexual para así tener "libertad" para su defensa. Sí seguirá, sin embargo, al frente de la alcaldía de Monforte de Lemos.

El socialista lucense ha vuelto a negarlo después de que el PSOE recibió el lunes por la noche una denuncia anónima por acoso sexual contra Tomé, una denuncia sobre la que ya está trabajando el órgano antiacoso de la formación socialista, según confirman fuentes consultadas por laSexta.

Tomé, como ya hiciera esta mañana, ha vuelto a repetir que una "broma", puede, "pero acosar jamás", sobre la acusación contra él remitida a través del canal interno del PSOE habilitado para hacer llegar este tipo de denuncias, y que él ha negado. "Como acoso sexual, seguro que no", ha insistido. "¿Usted nunca manda WhatsApps de broma a amigos? Como cualquiera, pero acosar jamás", ha dicho.

"Empiezo diciendo que llevo 40 año afiliado al PSOE con cargos y con cargos institucionales. Es el partido de mi vida y lo seguirá siendo. Lo amo y es el partido gran democrático y el que transformó la sociedad española, solo hay que ver cómo va la economía. Los logros vinieron de mano de gobiernos socialistas", ha remarco al comienzo de su intervención ante la prensa.

Por ello, ha recalcado que no va a "perjudicar" al PSOE después de "denuncias falsas, anónimas y de hablar con el partido, tomé decisiones voluntarias: solicito la suspensión cautelar de militancia hasta que se resuelva el expediente, ante el que me personaré y defenderé con libertad judicialmente", ha detallado. "Hago esto por responsabilidad y facilitar mi defensa", ha señalado antes de agregar que este jueves formalizará su decisión.

Con respecto al Ayuntamiento de Monforte de Lemos, "tanto yo como los concejales, decidimos solicitar la suspensión cautelar y seguir gobernando como grupo no adscrito", ha informado. Además, ha señalado que en la alcaldía tiene "amplia mayoría absoluta y los vecinos no tienen por qué aguantar las mentiras".

"Todo en la vida se sabrá, me voy a personar en ese expediente para saber qué hay. Me recuerda en tiempos pasados cuando te denunciaban y te llevaban a no sé donde. Quiero transparencia y voy a empezar acciones jurídicamente", ha declarado, y ha añadido que no tiene "constancia de nada, solo lo que salió publicado". Y ha recalcado que no va a ser un "estorbo" para Pedro Sánchez.

"No estoy dolido porque no me coge por sorpresa", ha expresado, para apuntar a continuación que "en política no vale todo, pero para algunos parece que sí".

El PSOE inicia el procedimiento para suspender cautelarmente su militancia

El PSOE, por su parte, ha remitido tras este anuncio que "la Secretaría de Organización de la Comisión Ejecutiva Federal ha iniciado el procedimiento para suspender cautelarmente su militancia". Tras su renuncia, además, le exige que "entregue sus actas tanto como diputado por Lugo, como por alcalde de Monforte de Lemos", según información remitida a laSexta.

La Secretaría de Organización del PSOE ha avanzado que admitirá la petición del PSdeG de nombramiento inmediato de una Comisión Gestora en la provincia de Lugo. Asimismo, agrega que el lunes por la tarde recibió "la denuncia y diversos testimonios de este caso". "Ese mismo día se inició el trámite de análisis y contraste. El expediente seguirá su curso hasta concluir con el informe de conclusiones. La suspensión de militancia, aunque sea cautelar, no supone el fin del procedimiento", han remarcado.

"El Partido Socialista no minimiza la gravedad del acoso, y no protegerá jamás a quienes lo practiquen. A la vez respeta la presunción de inocencia y los protocolos establecidos", han señalado a su vez.

Por su parte, el PSdeG ha señalado que las informaciones sobre el presunto acoso sexual no solo les produce "tristeza", sino "repugnancia" y que "están siendo investigadas con todas las consecuencias". "El Partido Socialista va a llegar hasta el final", ha destacado.

Así, han resaltado su "apoyo a las víctimas de cualquier tipo de comportamiento machista". "Todas ellas cuentan con nuestro afecto, apoyo y solidaridad. Somos el partido que siempre ha tomado medidas contra la desigualdad, caiga quien caiga. Tolerancia cero", ha agregado. A continuación, han remarcado que Tomé "ya no tiene ninguna vinculación con el Partido Socialista", que es "lo que tenía que hacer" y lo que el partido le exigió.

