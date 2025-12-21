Ana Pastor destaca la bajada de participación en Extremadura: "Los feudos de la izquierda, como Don Benito, han caído cuatro puntos"

Ana Pastor informa desde la sede del Partido Popular de Extremadura sobre la última hora de las elecciones autonómicas. La participación a las seis de la tarde baja respecto a 2023, y los primeros datos muestran tendencias en los "feudos de la izquierda".

La Roca conecta en directo con Ana Pastor, que se encuentra en la sede del Partido Popular de Extremadura para conocer la última hora sobre las elecciones. A las seis de la tarde, la participación es del 50,64%, un 6,48% menos que en las elecciones extremeñas de 2023.

Según los últimos datos, en Cáceres la participación había bajado un 5,73% respecto al 2023. Mientras que la caída en Badajoz es de 6,92%.

La periodista se centra en los "feudos de la izquierda", donde ha bajado la participación, como Don Benito o Navalmoral de la Mata. "Hay lugares que empiezan a apuntar a una tendencia y claro, no se sabe si es porque la gente de izquierdas se ha quedado en casa o no", apunta Pastor, y añade que "todavía falta para que cierren los colegios electorales" para conocer el dato real.

Asimismo, destaca que Don Benito es una de las zonas más icónicas para la izquierda, "no solo aquí para el PSOE, sino a nivel nacional". Además, informa que esta localidad extremeña "ha bajado cuatro puntos la participación".

"Va a ser otra noche electoral apasionante en laSexta", asegura Ana Pastor. Desde las 21:00, Al Rojo Vivo informará en directo del minuto a minuto de las elecciones extremeñas.

