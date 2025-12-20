Una enfermera del Hospital La Paz, sobre el colapso en urgencias por la gripe: "Faltan manos todo el año, no solamente ahora"

Ante la epidemia, Gloria Hernanz denuncia que "ahora vienen los cierres de camas de Navidad": "A día de hoy no sabemos cuántos serán. Y, bueno, la situación es la de siempre: bienvenido a Urgencias de La Paz, donde un paciente puede estar cuatro o cinco días porque no tiene cama a la que se le pueda derivar".

La gripe sigue azotando España y, como no podía ser de otra forma, los hospitales. Las salas de Urgencias cada día se llenan más y la situación de saturación entre sanitarios ha empeorado.

Gloria Hernanz, técnico en cuidados auxiliares de enfermería en el hospital madrileño de La Paz, ha asegurado en 'Sábado Clave' que "faltan manos todo el año, no solamente ahora": "Lo que pasa es que ahora se agrava mucho más, claro. Date cuenta de que, ante la epidemia de gripe que tenemos, que es lo que ha venido más fuerte, ya faltaban medios y ahora nos encontramos con que tenemos las salas abarrotadas y pacientes pegados unos con otros, lo cual lleva a un mayor contagio".

"Es lo mismo de todos los años. El Black Friday de la gripe este año nos ha tocado a la vez", añade.

Así, reivindica que no entiende "por qué se sigue destinando tanto dinero a la privada cuando hay hospitales como La Paz, y como otros muchos, que se están cayendo a cachos": "La semana pasada tuvimos un pequeño incendio en una de las salas. El año pasado este problema ya se denunció".

"Entiendo que la dirección del hospital tenga las manos atadas, pero me parece increíble que la Comunidad de Madrid no invierta dinero en la sanidad pública y en los centros de atención primaria, que al fin y al cabo quitarían mucho trabajo a las Urgencias", expone.

Ante la epidemia, denuncia que "ahora vienen los cierres de camas de Navidad": "A día de hoy no sabemos cuántos serán. Y, bueno, la situación es la de siempre: bienvenido a Urgencias de La Paz, donde un paciente puede estar cuatro o cinco días porque no tiene cama a la que se le pueda derivar".

