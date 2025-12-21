Baños en lagunas glaciares y acampadas ilegales: denunciado un influencer por sus vídeos en el parque de Sierra de Gredos

El contexto En las imágenes se veía al influencer llevando a cabo prácticas "expresamente prohibidas" por la normativa ambiental vigente, como el vuelo de dron en zonas de "alta sensibilidad ecológica" o acampadas no autorizadas.

Un contenido viral que le ha salido caro. La Guardia Civil ha denunciado administrativamente en seis ocasiones a un influencer por realizar actividades ilegales dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, un espacio natural protegido de la provincia de Ávila, que cuenta con un extraordinario valor ecológico.

Entre las cosas que hacía este creador de contenido digital figuran baños en lagunas glaciares a las que se lanzaba desde gran altura, acampadas sin autorización y vuelos de drones también sin autorización, según ha informado este domingo el instituto armado.

El influencer en el Parque de la Sierra de Gredos en plena noche

Los agentes iniciaron las actuaciones tras detectar en diferentes canales digitales un contenido audiovisual grabado en enclaves "especialmente sensibles" de este espacio natural abulense. En las imágenes se veía al influencer llevando a cabo prácticas "expresamente prohibidas" por la normativa ambiental vigente. Asimismo, aparecía bañándose en lagunas glaciares en las que se introducía a través del orificio que realizaba tras romper el hielo previamente, lanzándose al interior de cabeza o desde una altura considerable. Todo ello, en "ecosistemas extremadamente frágiles", en los que esta actividad está prohibida, ya que "puede alterar el normal comportamiento de especies en el Parque".

La Guardia Civil ha recordado que el Parque Regional de la Sierra de Gredos es un territorio "de gran valor ecológico", que alberga especies "especialmente sensibles a la presencia humana y al ruido", como el águila real, el buitre leonado, la cabra montés u otras catalogadas. Por estos motivos, actividades como el vuelo de drones, el baño en lagunas glaciares o la acampada no autorizada "pueden alterar gravemente el comportamiento de la fauna, interferir en sus ciclos reproductivos y degradar hábitats de excepcional fragilidad".