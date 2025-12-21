Los demócratas denuncian el borrado de material relacionado con Trump de los últimos archivos de Epstein: "¿Qué más se está ocultando?"

El contexto El Departamento de Justicia ha publicado este sábado una nueva tanda de documentos hasta ahora clasificados relacionados con la red de abusos a menores vinculada al magnate, sin embargo, también fuertemente censurados. Al menos 550 páginas de los nuevos documentos están totalmente en negro.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. han acusado al Departamento de Justicia de eliminar material de los archivos de Jeffrey Epstein, donde aparecía Donald Trump. El archivo número 468 ya no está disponible en la 'Biblioteca Epstein' del sitio web del Departamento. La imagen mostraba a Trump junto a Melania, Epstein y Ghislaine Maxwell. Los demócratas exigen transparencia, y Chuck Schumer ha sugerido un posible encubrimiento. La publicación de documentos ha generado controversia por la censura y falta de información. Epstein fue arrestado en 2019 y murió en su celda.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han denunciado que el Departamento de Justicia ha borrado material de los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein en el que se podía ver al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicado este viernes al filo de que acabara el plazo para su publicación en virtud de una ley bipartidista aprobada en el Congreso después de que Trump cambiara de postura acerca de este asunto.

En concreto, el archivo número 468 ya no aparece en el apartado que el Departamento de Justicia ha habilitado en su página web bajo el nombre 'Biblioteca Epstein'.

La fotografía muestra un escritorio con multitud de marcos de fotografías y un cajón abierto donde se pueden observar más instantáneas, en una de ellas Trump aparece junto a su esposa Melania, el pederasta Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell.

"¿Pam Bondi (fiscal general de Estados Unidos) es esto cierto? ¿Qué más se está ocultando?Necesitamos transparencia para el público estadounidense", ha declarado el grupo demócrata en su cuenta de la red social X.

En este sentido, el líder del Partido Demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, ha insinuado que las autoridades estadounidenses podrían estar ocultando mucha más información. "Este podría ser uno de los mayores encubrimientos en la historia de Estados Unidos", ha sostenido.

La publicación este viernes de los archivos ya causó polémica por la falta de documentos y la fuerte censura a la que han sido sometidos, con caras tapadas en las fotografías y partes de documentos ocultos, entre ellos el caso ante el gran jurado, clave para señalar a los culpables de abusos.

El representante republicano por Kentucky Thomas Massie, que ha liderado la campaña por la aprobación de la ley junto con el congresista demócrata Ro Khanna, ha esgrimido que la ley que impulsaron estaba concebida precisamente para impedir censuras como la que ha efectuado el Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia ha publicado este sábado una nueva tanda de documentos hasta ahora clasificados relacionados con la red de abusos a menores vinculada al magnate, sin embargo, también fuertemente censurados. Al menos 550 páginas de los nuevos documentos están totalmente en negro.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra -hermano de Carlos III-, Bill Clinton o Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.