Estados Unidos intercepta el segundo petrolero en dos días frente a las costas de Venezuela

Los detalles El buque incautado es el 'Bella-1', una embarcación bajo sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos desde junio de 2024.

Estados Unidos continúa su operación contra Venezuela, interceptando un segundo petrolero en dos días frente a sus costas. La Casa Blanca, a través de su portavoz adjunta Anna Kelly, justificó la acción afirmando que el buque transportaba petróleo de PDVSA bajo sanciones y formaba parte de una flota venezolana destinada a traficar crudo para financiar el régimen de Nicolás Maduro. El primer petrolero, 'Centuries', llevaba dos millones de barriles de crudo y una tripulación mayormente china. Venezuela condenó la acción como un "robo" y "secuestro", calificándola de "piratería" y prometiendo acciones legales internacionales.

Estados Unidos sigue en su operación contra Venezuela y este domingo ha interceptado un nuevo petrolero frente a las costas de Venezuela, el segundo en dos días. Esta operación ha sido confirmada por dos funcionarios estadounidenses a la agencia Reuters, un nuevo movimiento que sigue correspondiéndose al bloqueo que Donald Trump anunció sobre los petroleros venezolanos.

El buque en cuestión es el 'Bella-1', una embarcación que ha sido interceptada cuando se dirigía a la costa venezolana. Además, el petrolero es uno de los varios que se encuentran bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos. De hecho, en su caso está bajo sanción desde junio de 2024.

Según fuentes de Bloomberg, el petrolero se estaba acercando a la costa para cargar sus depósitos cuando ha ocurrido la interceptación.

La embarcación, de bandera panameña, está vinculada a la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, a su vez relacionada con la Guardia Revolucionaria de Irán. En su orden de sanciones, el Tesoro de EEUU asegura que esta compañía ha "asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico" para la fuerza iraní.

Justifican la interceptación del 'Centuries'

Mientras tanto, la Casa Blanca sí ha informado de los motivos que llevaron este sábado a la interceptación del petrolero 'Centuries' y que podrían también haber hecho que hayan actuado con este segundo buque.

La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, ha indicado que el petrolero "transportaba petróleo de PDVSA bajo sanciones" (la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela) y que "es un navío de falsa bandera que operaba como parte de la flota en la sombra venezolana para traficar con crudo robado y financiar el régimen narcoterrorista" del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Este primer petrolero transportaba unos dos millones de barriles de crudo venezolano, según fuentes de la agencia Bloomberg, y su tripulación comprende unos 40 marineros, la mayoría de nacionalidad china.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha terminado condenando la incursión directamente como un "robo" de sus activos y un "secuestro" acompañado de la "desaparición forzada de su tripulación, cometidos por efectivos militares de los Estados Unidos de América en aguas internacionales", reza el comunicado emitido por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Las autoridades venezolanas han calificado de "piratería" esta nueva confiscación que, a juicio de Caracas, incumple varias normas del Derecho Internacional y supone una "flagrante comisión" de un "delito". El Ejecutivo venezolano "ejercerá todas las acciones correspondientes" para que estos actos no queden "impunes", entre ellas interpondrán una denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

