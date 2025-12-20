Aitor Esteban: "Sánchez cierra los ojos y no quiere ver la realidad"

¿Qué ha dicho?El presidente del PNV ha asegurado en una entrevista en 'laSexta Xplica' que el líder socialista "no tiene una mayoría y parece que le de igual", como "los problemas judiciales" o lo que ocurre "internamente en el PSOE": "Esto es un ruido tremendo, semana a semana".

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha compartido en una entrevista en 'laSexta Xplica' que tiene la sensación de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cierra los ojos y no quiere ver la realidad".

Así, el dirigente vasco analizaba la situación actual del Ejecutivo y las últimas comparecencias del socialista tras las palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz, en la que criticaba los escándalos que azotan filas socialistas.

"Confieso que no vi la rueda de prensa completa. A veces escuchas algunos discursos en el Congreso y ya sabes de qué van a ir, por lo que acabas desconectando. Luego me informé de todo lo que se había dicho", asegura.

En cuanto a una posible línea roja del PNV, Esteban expone que es una pregunta que no deben hacérsela ni a él ni a otros partidos políticos: "Hay que hacérsela a Sánchez. La pregunta es: ¿cuál es su línea roja? En el sentido de sostener de forma normalizada y democrática a un Gobierno. Porque las otras maneras son imposibles: una dimisión con convocatoria electoral o una moción de censura".

"La moción de censura no se va a poder dar porque, inevitablemente, Alberto Núñez Feijóo tendría que contar con Vox. Ahí no va a haber margen. Aquí la línea roja se la tiene que preguntar el PSOE, o más concretamente el presidente del Gobierno, que en este momento, ya no tiene una mayoría. Podemos se la negó hace tiempo, Junts también. Con lo cual, no es que digas 'bueno, tengo una mayoría aunque ocasionalmente se me escape'. No, no tiene una mayoría y, sin embargo, parece que le da igual", agrega el presidente del PNV.

Así, sostiene que "da igual lo que pase alrededor": "Si hay problemas judiciales, si ha pasado lo que ha pasado internamente dentro del PSOE, ahora todos los temas de machismo... Esto es un ruido tremendo, semana a semana", ha sentenciado.

Para Aitor Esteban, el presidente está "explorando la demoscopia para convocar elecciones": "Ya lo hizo hace unos años tras unas municipales. Él va y las convoca".

Y es que el presidente del PNV ha puesto a Vox en el foco: "Habla de proyectos pero del pasado. No puede decir nada del futuro porque tampoco sabe. La única razón de ser es que no llegue la ultraderecha, algo que como comprenderá a í no me hace gracia".

"Pero hay que medir la situación y la realidad. ¿Va a mejorar año y medio esta situación? Con este goteo igual resulta que nos encontramos en una situación peor", ha expresado.

