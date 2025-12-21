Ni morenas, ni hispanas y que no llevasen tacones: el asqueroso patrón de chicas que Epstein pedía para sus fiestas

Los detalles "J.E. no quería chicas hispanas ni de piel oscura" y pedía chicas los más jóvenes posibles. Epstein, además, pedía que las menores nunca llevasen tacones ni lencería. Es el repugnante patrón que se observa en los mensajes y documentos publicados por el Departamento de Justicia de EEUU.

Las exigencias de Epstein para sus captadores eran claras: debían conseguirle chicas menores y de piel blanca. "A J.E. no le gustan ni hispanas ni de piel morena", reza una de las notas publicadas. No le gustaban hispanas pero sí brasileñas, una de sus nacionalidades predilectas. Es lo que se recoge de una investigación del FBI de 2019, tan solo unos meses antes de que el pederasta se suicidara en su celda.

Unas demandas repugnantes que se debían cumplir a rajatabla, incluso en "épocas desesperadas" en las que apenas encontraban a niñas para Epstein. Así, un testigo relata cómo el proxeneta llegó a pedir el carnet de identidad a una víctima para asegurarse de que era menor. "Quería asegurarse de que tenía menos de 18 años porque no se fiaba del captador. Ya había cometido un error llevando a chicas más mayores", añade.

Epstein, además, pedía que las menores nunca llevasen tacones ni lencería, solo la ropa casual de su día a día para que pareciesen lo más niñas posible. Para asegurarse, el pederasta también exigía fotos y la edad de cada una de las menores también recogidas en las notas del FBI. La investigación también contiene detalles de cómo era esos encuentros sexuales con las menores. Así, algunos testigos relatan que Epstein hacía "ruidos locos" y tocaba a las víctimas "bruscamente".

El Departamento de Justicia ha publicado miles de archivos relacionados con el delincuente sexual después de que el Congreso aprobara una ley que obligaba a la administración Trump a hacerlo.

Por su parte, los demócratas del Comité de Supervisión han denunciado que el Departamento de Justicia ha borrado material de los archivos en el que se podía ver al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En concreto, el archivo número 468 ya no aparece en el apartado que el Departamento de Justicia ha habilitado en su página web bajo el nombre 'Biblioteca Epstein'. La fotografía muestra un escritorio con multitud de marcos de fotografías y un cajón abierto donde se pueden observar más instantáneas, en una de ellas Trump aparece junto a su esposa Melania, el pederasta Epstein y su pareja y colaboradora Ghislaine Maxwell.

"¿Pam Bondi (fiscal general de Estados Unidos) es esto cierto? ¿Qué más se está ocultando? Necesitamos transparencia para el público estadounidense", ha declarado el grupo demócrata en su cuenta de X. En este sentido, el líder del Partido Demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha insinuado que las autoridades estadounidenses podrían estar ocultando mucha más información.