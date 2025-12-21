Ferreras, sobre la corrupción y el acoso en las filas socialistas de Extremadura: "Es sorprendente, es una mochila más"

En sus palabras, ha hecho énfasis en la situación judicial de Gallardo, candidato del PSOE para los comicios y descarta que el resultado vaya a suponer cambio alguno en Ferraz.

Antonio García Ferreras ha analizado en La Roca la situación del PSOE. Una que se pone a prueba en las elecciones de Extremadura donde los socialistas acuden con Miguel Ángel Gallardo como candidato. "Es sorprendente, está procesado. Va a ser juzgado pro varios delitos y lo han mantenido", ha expresado.

"No es el que más fortalezas tiene para enfrentarse a Guardiola", expone un Ferreras que enumera "una combinación de factores" para los socialistas en las elecciones extremeñas: "Tenemos el desgaste de los materiales del PSOE nacional, con la corrupción de Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, Leire... es todo una dificultad y una mochila más. Y luego los casos de acoso sexual en el socialismo, un partido que lleva la bandera del feminismo como seña".

En ese sentido, Ferreras afirma que la campaña del PSOE en Extremadura ha sido "difícil" y ha contado con "enormes dificultades", pero descarta "cambios internos" en el seno socialista.

"Creo que la convicción profunda de Sánchez es resistir como sea. Se están aferrando al milagro del turrón de la Navidad, que lleguen los villancicos y la gente desconecte. Buscar un efecto como el de antes del verano, que les permitió recuperar esa sensación. Quieren ahora vacaciones parlamentarias largas y un respirito hasta febrero", ha expresado.

