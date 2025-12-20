Ahora

El sorteo es el lunes

¿Hasta cuándo se puede comprar Lotería de Navidad? Cuidado, que en 2025 hay menos tiempo

El sorteo de la Lotería de Navidad tiene lugar el lunes 22 de diciembre, pero la gran pregunta es... ¿hasta cuándo se pueden comprar décimos? Si quieres jugar, no lo dejes para el final.

Una administración de Lotería de Valencia, vendiendo números para el sorteo de Navidad de 2025Una administración de Lotería de Valencia, vendiendo números para el sorteo de Navidad de 2025EFE/Manuel Bruque

Cada año, las colas alrededor de administraciones como 'Doña Manolita', 'La Bruja de Oro' o incluso una gasolinera de Granadilla de Abona

Guardar la Lotería de Navidad (y comprobarla el día 22)

De cara al 22 de diciembre, ya puedes ir jugando con el Lotómetro de laSexta: con esta herramienta puedes ir guardando todos los números con los que juegas en el sorteo para, el día 22, comprobarlos todos con un solo clic. Recuerda que si tratas de comprobar algún número durante el sorteo puede que aparezca marcado como 'sin premio', porque puede que aún no haya salido, así que te recomendamos que la comprobación final la hagas una vez que haya finalizado el sorteo. Eso sí, puedes comprobar tus décimos de la Lotería de Navidad todas las veces que quieras, tanto antes, como durante o después del sorteo.

