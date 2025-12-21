La Lotería de Navidad, paso a paso: así es el protocolo del sorteo del 22 de diciembre

Bolas de lotería durante el ensayo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, en el colegio de San Ildefonso, a 11 de diciembre de 2024

Este es el protocolo que sigue la Lotería de Navidad, desde la apertura del Teatro Real hasta la extracción del Gordo y del resto de premios, paso a paso.

El 22 de diciembre es la fecha que marca el momento central del sorteo de la Lotería de Navidad, que paraliza España. Pero mientras millones de personas revisan sus décimos y sueñan con el Gordo, existe un guion interno que arranca horas antes de que el primer bombo empiece a girar. Este protocolo, casi silencioso, coordina todos los pasos técnicos, logísticos y de transmisión para que nada falle.

Desde la apertura de las puertas del recinto hasta el cierre del sorteo, cada minuto está previsto. Y aunque el público ve solo una parte, tanto la preparación como la supervisión son fundamentales para garantizar que el sorteo se desarrolle con total transparencia. Repasamos, paso a paso, el protocolo del 22 de diciembre.

08:00h: Apertura de puertas y primeros preparativos

El gran día comienza temprano. A las 8:00h de la mañana se abren las puertas del recinto, que desde hace años es el Teatro Real de Madrid, para que el público, la prensa e invitados ocupen sus asientos mientras técnicos y notarios inician las comprobaciones previas. Media hora después se constituye la mesa del sorteo: la autoridad que preside el acto revisa los protocolos y autoriza el inicio del procedimiento.

En ese momento se muestran ante los medios las urnas y las bolas que participarán en la extracción, una exhibición imprescindible para garantizar que todo el material está íntegro, sellado y listo para su uso en el sorteo de la Lotería de Navidad.

09:00h: Extracción de bolas del sorteo de Lotería de Navidad

En torno a las 9:00h comienza la extracción de bolas. Se hace con dos bombos paralelos: uno incluye las bolas con los números participantes —el grande, de unos 850 kilos— y otro con las bolas que indican los premios —el pequeño, con un peso de unos 450 kilos—, según el procedimiento tradicional que se mantiene desde hace décadas. Ambos giran simultáneamente y los niños y niñas del Residencia Internado de San Ildefonsoextraen de cada bombo la bola correspondiente y la cantan ante la mesa del sorteo y los espectadores.

El sorteo se extiende durante tres o cuatro horas, con ritmo constante. Durante ese tiempo se alternan extracciones, verificación y lectura de números, presentación de premios y digitaciones que quedan expuestas públicamente. La hora a la que sale el Gordo nunca se puede saber, igual que nadie puede adivinar (aunque quizás sí acertar) el número del primer premio. Hay años en los que el Gordo ha madrugado tanto que ha hecho perder el interés en el resto del sorteo y otros, en los que ha ocurrido exactamente lo contrario: se ha retrasado tanto que ha generado una mayor expectativa a lo largo de la jornada. Su aparición, inesperada, suele generar una avalancha de consultas, felicitaciones y verificaciones en tiempo real.

Desde las 12:30h: Cierre, verificación y postsorteo

Cuando termina la última extracción, el sorteo no concluye entre aplausos y emoción. El comité permanece reunido para firmar los protocolos finales, comprobar que no falta ninguna bola y verificar que no se ha producido ningún error. Después se archivan las tablas oficiales con todos los números premiados.

A continuación, el salón se despeja y el público abandona la sala mientras la organización pone en marcha la maquinaria de comunicación, logística y publicación oficial de resultados. Esto es marcadamente importante, porque los niños pueden equivocarse al cantar algún premio (principalmente los menores, los de la pedrea, ya que los premios grandes se revisan en directo) y puede sembrarse cierta duda sobre los números cantados y los premiados.

Mientras tanto, las cámaras de televisión se desplazan por toda España para captar uno de los momentos más icónicos del día: los premiados celebrando entre abrazos, cava y euforia. Es la imagen que cada año llena titulares y convierte calles, bares, administraciones y oficinas en escenarios de alegría compartida.

Aunque millones de personas siguen el sorteo de Navidad en directo por televisión o Internet, es en los pasos posteriores, lejos de focos y cámaras, donde se refuerza la integridad del proceso: custodia del material, controles internos, actas notariales y la apertura del plazo para cobrar los premios. Es la trastienda que da cierre, cada año, al ritual más emblemático de la Lotería de Navidad.

