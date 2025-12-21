¿Quién va ganando las elecciones de Extremadura en Badajoz?

La provincia de Badajoz reparte 36 de los 65 diputados de la Junta de Extremadura. En las últimas autonómicas, en 2023, la del PSOE fue la lista más votada: 156.286 extremeños votaron por los socialistas.

Del resultado de las elecciones de Extremadura de hoy se decide si María Guardiola vuelve a liderar la Junta o si, por el contrario, los datos facilitan otro posible pacto para gobernar en la comunidad. Aunque lo cierto es que estos comicios se están mirando con otros ojos: como un laboratorio en clave nacional. La comunidad extremeña se presenta como un tablero cuyos movimientos pueden definir cómo seguirá la partida en el resto del país, con un PSOE rodeado de polémicas (corrupción, casos de acoso...) que puede llegar a convertirse en un fuerte obstáculo para que Pedro Sánchez agote legislatura.

Tal y como funciona el reparto de escaños en Extremadura, de los 65 diputados del Parlamento Badajoz se encarga de repartir 36, que se distribuyen en función de los resultados. En las últimas autonómicas, que se celebraron en 2023, fue la socialista la lista más votada: 156.286 de la provincia pacense optaron por el PSOE, aunque le siguió de cerca el PP, con 144.175 votos. Traducido en escaños, Badajoz repartió en 2023 16 escaños para el PSOE, cuatro menos de los que había obtenido en 2019, mientras que 15 escaños se pintaron de azul, haciendo que el PP consiguiera cinco más que los que tenía en aquel momento.

La 'gran sorpresa', o quizás no tanto, fue la irrupción de Vox: en 2023, Badajoz repartió tres escaños a la ultraderecha, gracias al 7,93% de los votos: un total de 30.104 personas hace dos años y medio votaron por la candidatura liderada por Ángel Pelayo Gordillo, que para estas elecciones ha seguido en las listas aunque con un partido con un nuevo candidato a liderar la Junta, Óscar Fernández Calle.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.