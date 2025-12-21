Entre palés y tiendas de campaña: los inmigrantes desalojados de Badalona pasan su cuarta noche a la intemperie

El contexto El espacio en el que pernoctan es un espacio limitado para una emergencia humanitaria en la que cada vez son más. Los que se fueron voluntariamente este miércoles vuelven poco a poco con su comunidad porque no tienen dónde ir.

El famoso instituto B9 de Badalona (Barcelona), en el que vivían unas 400 personas, era desalojado este miércoles. Al menos medio centenar de personas tuvo que abandonar las instalaciones, quienes pasaron la noche en una plaza que se encuentra delante del edificio desokupado. Fue la primera noche de cuatro largas jornadas en las que la lluvia no ha acompañado.

Pasar la noche a la intemperie entre palés y tiendas de campaña empieza a ser complicado y es que los desalojados se encuentran sobreviviendo en un campamento improvisado debajo de un puente.

Este espacio, en el que la precariedad es más que evidente, es muy limitado para una emergencia humanitaria en la que cada vez son más. Los que se fueron voluntariamente este miércoles vuelven poco a poco con su comunidad porque no tienen dónde ir.

Por su parte, Basha Changuerra, presidenta de la Comunidad Negra, Africana y Afrodescendiente de Cataluña, asegura que "primero eran 100, luego 150, ahora ya son 200".

Los afectados se encuentran "intentando levantar las tiendas lo máximo, con fórmulas muy rudimentarias como son palés de construcción", asegura Carles Sagués, portavoz de Badalona Acull.

Voluntarios echan una mano a los afectados

Amari lleva seis meses en España y ha pasado horas cocinando para echar una mano a los desalojados, que no tienen nada caliente para echarse a la boca. Además, las pocas pertenencias con las que cuentan están húmedas.

La Comunidad Negra, Africana y Afrodescendiente de Cataluña lleva cinco años acompañando a estas 400 personas y aseguran que el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, quiere que desaparezcan.

"(Quiere) que se mueran de frío, quemadas o de cualquier otra manera. Este hombre quiere acabar con la pobreza, acabando directamente con los pobres que casualmente, en este caso, siempre son los cuerpos negros de Badalona", asegura Basha Changuerra.

Entre otros, Mamadou cuenta que conseguir un hogar es muy difícil. Lleva desde 2018 intentando alquilar una habitación y en la última jornada fue uno de los elegidos para dormir en un casal prestado.

"Yo tengo papeles y estoy trabajando, lo que quiero es conseguir un piso que pueda pagar. Tengo contrato, por favor. Estoy cotizando", sostiene.

Junto a él, han descansado otra decena de personas y a lo largo de este domingo se espera realojar a otras 15 en una parroquia de Badalona. Durante un mes podrán comer, dormir y ducharse. Pero la solución, insisten las asociaciones, no es esta. Necesitan una respuesta institucional.

