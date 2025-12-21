¿Quién va ganando las elecciones de Extremadura en Don Benito, el 'Ohio extremeño'?

Ahora

Comienza el escrutinio de las elecciones en Extremadura con Vox y PP disparados en los sondeos

Siempre que hay elecciones se habla de algún 'Ohio español', que hace referencia a algún municipio que refleja, en sus resultados a pequeña escala, lo que luego ocurre a gran escala. En Extremadura, es Don Benito.

ESCRUTINIO: 4.3%

Actualizado a las: 20:43

      2023
      Partido % Votos
      PP 35.06 223
      PSOE 33.8 215
      VOX 17.61 112
      PODEMOS-IU-AV 10.37 66
      PACMA 0.78 5
      Cs 0.31 2
      UED-SyT 0.31 2
      NEX 0.15 1
      MUNDO+JUSTO 0.15 1
      JUNTOS-LEVANTA 0.15 1

      Participación: 50.46%

      -18.1 %
      Votos contabilizados: 649 4.3%
      Abstenciones: 637 49.53%
      Votos en blanco: 8 1.25%
      Votos nulos: 13 2%

      Don Benito (Badajoz) es un pueblo extremeño de unos 37.000 habitantes, de los cuales el 90% viven en la ciudad y el resto, en pedanías. El 25% de la población de Don Benito es mayor, y el 3,3% de sus residentes, extranjeros. Y lo que parece que lo hace diferente al resto es que su demografía es un reflejo bastante fiel de lo que es Extremadura. Y es por eso que, en este 21D, a Don Benito se mira con ojos expectantes, porque puede ser, como ha sido en el pasado, el 'Ohio extremeño'. Cuando hacemos esta referencia, recordamos lo que ocurre con Ohio y Estados Unidos: los resultados de las presidenciales de Estados Unidos en Ohio suelen parecerse bastante a los resultados de todo el país.

      En España no es el único 'Ohio' —entendiéndolo como lo hemos explicado—: en 2019, el 'Ohio español' era Ponferrada; en 2023, lo era Robres, un pequeño pueblo de 500 habitantes de Aragón. Y en Extremadura, lo es Don Benito. En las elecciones de 2023, los resultados en Extremadura fueron los siguientes:

      • PSOE: 38,89%
      • PP: 38,85%
      • Vox: 8,12%
      • Unidas por Extremadura: 5,98%

      Y en Don Benito, los resultados fueron casi los mismos: el PSOE sumó el 38,9% del voto de Don Benito, mientras que el PSOE consiguió el 38,25%. Vox sumó un 8,55% de las papeletas y Unidas, un 5,95%. Si nos vamos cuatro años atrás, a las elecciones autonómicas de 2019, los resultados de Don Benito fueron los siguientes:

      • PSOE: 48,5%
      • PP: 25,18%
      • Ciudadanos: 12,26%
      • Podemos: 6,64%

      Mientras tanto, a nivel regional, un 46,76% de los extremeños votaron a la lista socialista; el 27,47% votaron al PP; el 11,11% eligieron a Ciudadanos y el 7,2%, a Podemos.

