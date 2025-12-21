Resultados 21D
¿Quién va ganando las elecciones de Extremadura en Don Benito, el 'Ohio extremeño'?
Siempre que hay elecciones se habla de algún 'Ohio español', que hace referencia a algún municipio que refleja, en sus resultados a pequeña escala, lo que luego ocurre a gran escala. En Extremadura, es Don Benito.
Elecciones a la A. de Extremadura de 21 D
ESCRUTINIO: 4.3%
Actualizado a las: 20:43
|Partido
|%
|Votos
|PP
|35.06
|223
|PSOE
|33.8
|215
|VOX
|17.61
|112
|PODEMOS-IU-AV
|10.37
|66
|PACMA
|0.78
|5
|Cs
|0.31
|2
|UED-SyT
|0.31
|2
|NEX
|0.15
|1
|MUNDO+JUSTO
|0.15
|1
|JUNTOS-LEVANTA
|0.15
|1
|Resumen del escrutinio:
|
Participación: 50.46%-18.1 %
|Votos contabilizados:
|649
|4.3%
|Abstenciones:
|637
|49.53%
|Votos en blanco:
|8
|1.25%
|Votos nulos:
|13
|2%
Don Benito (Badajoz) es un pueblo extremeño de unos 37.000 habitantes, de los cuales el 90% viven en la ciudad y el resto, en pedanías. El 25% de la población de Don Benito es mayor, y el 3,3% de sus residentes, extranjeros. Y lo que parece que lo hace diferente al resto es que su demografía es un reflejo bastante fiel de lo que es Extremadura. Y es por eso que, en este 21D, a Don Benito se mira con ojos expectantes, porque puede ser, como ha sido en el pasado, el 'Ohio extremeño'. Cuando hacemos esta referencia, recordamos lo que ocurre con Ohio y Estados Unidos: los resultados de las presidenciales de Estados Unidos en Ohio suelen parecerse bastante a los resultados de todo el país.
En España no es el único 'Ohio' —entendiéndolo como lo hemos explicado—: en 2019, el 'Ohio español' era Ponferrada; en 2023, lo era Robres, un pequeño pueblo de 500 habitantes de Aragón. Y en Extremadura, lo es Don Benito. En las elecciones de 2023, los resultados en Extremadura fueron los siguientes:
- PSOE: 38,89%
- PP: 38,85%
- Vox: 8,12%
- Unidas por Extremadura: 5,98%
Y en Don Benito, los resultados fueron casi los mismos: el PSOE sumó el 38,9% del voto de Don Benito, mientras que el PSOE consiguió el 38,25%. Vox sumó un 8,55% de las papeletas y Unidas, un 5,95%. Si nos vamos cuatro años atrás, a las elecciones autonómicas de 2019, los resultados de Don Benito fueron los siguientes:
- PSOE: 48,5%
- PP: 25,18%
- Ciudadanos: 12,26%
- Podemos: 6,64%
Mientras tanto, a nivel regional, un 46,76% de los extremeños votaron a la lista socialista; el 27,47% votaron al PP; el 11,11% eligieron a Ciudadanos y el 7,2%, a Podemos.
