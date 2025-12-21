¿Quién va ganando las elecciones de Extremadura en Don Benito, el 'Ohio extremeño'?

Siempre que hay elecciones se habla de algún 'Ohio español', que hace referencia a algún municipio que refleja, en sus resultados a pequeña escala, lo que luego ocurre a gran escala. En Extremadura, es Don Benito.

Don Benito (Badajoz) es un pueblo extremeño de unos 37.000 habitantes, de los cuales el 90% viven en la ciudad y el resto, en pedanías. El 25% de la población de Don Benito es mayor, y el 3,3% de sus residentes, extranjeros. Y lo que parece que lo hace diferente al resto es que su demografía es un reflejo bastante fiel de lo que es Extremadura. Y es por eso que, en este 21D, a Don Benito se mira con ojos expectantes, porque puede ser, como ha sido en el pasado, el 'Ohio extremeño'. Cuando hacemos esta referencia, recordamos lo que ocurre con Ohio y Estados Unidos: los resultados de las presidenciales de Estados Unidos en Ohio suelen parecerse bastante a los resultados de todo el país.

En España no es el único 'Ohio' —entendiéndolo como lo hemos explicado—: en 2019, el 'Ohio español' era Ponferrada; en 2023, lo era Robres, un pequeño pueblo de 500 habitantes de Aragón. Y en Extremadura, lo es Don Benito. En las elecciones de 2023, los resultados en Extremadura fueron los siguientes:

PSOE : 38,89%

: 38,89% PP : 38,85%

: 38,85% Vox : 8,12%

: 8,12% Unidas por Extremadura: 5,98%

Y en Don Benito, los resultados fueron casi los mismos: el PSOE sumó el 38,9% del voto de Don Benito, mientras que el PSOE consiguió el 38,25%. Vox sumó un 8,55% de las papeletas y Unidas, un 5,95%. Si nos vamos cuatro años atrás, a las elecciones autonómicas de 2019, los resultados de Don Benito fueron los siguientes:

PSOE : 48,5%

: 48,5% PP : 25,18%

: 25,18% Ciudadanos : 12,26%

: 12,26% Podemos: 6,64%

Mientras tanto, a nivel regional, un 46,76% de los extremeños votaron a la lista socialista; el 27,47% votaron al PP; el 11,11% eligieron a Ciudadanos y el 7,2%, a Podemos.

