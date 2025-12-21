Ana Martín: "El Partido Socialista de Extremadura concurre a estas elecciones absolutamente desahuciado"

En La Roca, Ana Martín analiza la situación del PSOE en Extremadura antes de las elecciones autonómicas. Según su valoración, el partido llega debilitado y podría vivir una caída histórica tras años de hegemonía en la región.

En este vídeo de La Roca, la periodista Ana Martín analiza de manera contundente la situación del PSOE en Extremadura de cara a las elecciones autonómicas.

"El Partido Socialista de Extremadura concurre a estas elecciones absolutamente desahuciado", asegura la periodista. Asimismo, señala que una de las "grandes noticias" de esta noche electoral "será cómo de grande es el hundimiento" del PSOE.

"La caída va a ser tremenda y más por errores propios que por aciertos ajenos. El candidato no podría ser peor. ¡Está procesado! ¿Dónde se ha visto eso? Se intentó aforar y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le dijo que había cometido un fraude de Ley", apunta Ana Martín.

Por otro lado, la colaboradora de La Roca recuerda que en tiempos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra al frente del PSOE extremeño, el partido "firmaba resultados en torno al 52/53% de porcentaje de votos, es decir, mayorías absolutas", algo que ahora duda que Miguel Ángel Gallardo consiga repetir.

