Miguel Ángel Campos, tajante contra Vox por el caso Revuelta: "No han llegado a gobernar y ya vemos lo que pasa"

"Están jugando con algo muy serio como eran las ayudas para la DANA, con la sensibilidad y las emociones de la gente. Luego vemos que ese dinero que consiguieron recaudar no lo han gastado en la DANA", comenta el periodista sobre Revuelta y Vox.

Lo han intentado de todas las formas posibles. Han tratado de desvincularse y hacer ver que no tenían nada que ver el uno con el otro. Pero no ha sido así. En este vídeo de La Roca, muestra como Vox conocía desde hace meses las irregularidades de Revuelta y el desvío de los fondos que se recaudaron para ayudar a los afectados por la DANA.

"Esto es un escándalo", asegura Miguel Ángel Campos en el programa. "No han llegado a gobernar y ya vemos lo que pasa", añade el periodista.

"Están jugando con algo muy serio como eran las ayudas para la DANA, con la sensibilidad y las emociones de la gente. Luego vemos que ese dinero que consiguieron recaudar no lo han gastado en la DANA", comenta indignado el colaborador. Asimismo, añade que "se averiguará en qué se ha gastado" ese dinero que iba destinado a los valencianos.

Por otro lado, Campos señala que lo más probable es que "va a haber denuncia de la Fiscalía" y que "este asunto va a terminar judicializado".

Asimismo, según revela 'El Mundo', el propio Santiago Abascal habría contactado con el líder de Revuelta para tratar de solucionar los problemas relacionados con su financiación. "Se nota que quería resolverlo por la puerta de atrás, sin crear ningún escándalo", opina Miguel Ángel Campos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí