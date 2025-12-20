Afra Blanco, "alucinada" con María Guardiola: "Hay una candidata que ha mentido a la jeta de los votantes"

Durante la madrugada de este jueves, fue robada una caja fuerte con 14.000 euros y 124 votos por correo en Talavera la Real. Afra Blanco, en laSexta Xplica, critica cómo María Guardiola ha usado el incidente en su campaña política.

Durante la madrugada de este jueves se produjo un robo en una sede de Correos en Extremadura que consistió en la sustracción de una caja fuerte que contenía 14.000 euros y 124 votos por correo. Horas después, la caja fue localizada, forzada y abierta en un paraje de Talavera la Real, sin dinero y con los votos esparcidos a su alrededor.

El Partido Popular y María Guardiola han aprovechado el incidente en su campaña electoral, calificándolo el suceso de "pucherazo" y que "el derecho a votar se ha hurtado". Desde laSexta Xplica, Afra Blanco se muestra "alucinada" al ver cómo sus compañeros de programa defienden las palabras de Guardiola.

"Vivimos tiempos tan extraños que sabemos que hay una candidata (María Guardiola), que posiblemente será presidenta, que ha mentido a la jeta de los votantes", comenta Afra, sin dar crédito a la situación.

"Ha desacreditado a la Guardia Civil, ha desacreditado a Correos y se está tratando con absoluta normalidad que esta candidata vaya a ser presidenta", añade la colaboradora de laSexta Xplica.

Asimismo, señala que María Guardiola "no ha rectificado" sus declaraciones sobre el "pucherazo", cuando "en realidad lo que robaron (en Correos) es pasta".

