El Pactómetro de Extremadura, la calculadora de pactos de unas elecciones que sirven como antesala de las generales

Este domingo, 21 de diciembre, se celebran elecciones autonómicas en Extremadura, una jornada clave para la comunidad pero también para el resto del país, ya que sirven como termómetro de lo que podría pasar en clave nacional.

Extremadura acude este domingo a las urnas, en unas elecciones adelantadas clave para la región, pero también para el resto del país: el 21D se presenta como un laboratorio, con unos resultados que podrían marcar el rumbo del futuro del Gobierno central. Porque no, por ahora Pedro Sánchez no ha adelantado los comicios generales que, de concluir la legislatura actual, no tendrían que celebrarse hasta 2027. Pero igual que en Extremadura se han visto abocados al adelanto, igual que en Aragón han seguido los pasos de Extremadura, todo puede ocurrir.

Más aún, con la presión sobre los socialistas: los casos que rodean a figuras como José Luis Ábalos o Santos Cerdán; las numerosas denuncias por acoso sexual dentro de las filas del partido... todo esto se suma a la figura que representa al PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, a la espera del juicio por la contratación del hermano del presidente del Ejecutivo, David Sánchez.

En cualquier caso, de los resultados de estas elecciones dependerá no sólo el Gobierno de Extremadura, sino también el futuro del país. Y aunque las encuestas no siempre aciertan, todo apunta a que una vez más, no habrá mayorías absolutas. Los sondeos colocan a PP y Vox como vencedores de la jornada, mientras adelantan una caída para el PSOE mientras que ninguna encuesta es muy clara con lo que ocurrirá con Unidas por Extremadura: algunas los sitúan en las mismas cifras que en 2023; otras muestran una ligera mejora en sus números.

Sea cual sea el resultado, habrá que pactar. Y no hay nada como recurrir al Pactómetro para ver, en primera persona, cómo serán los posibles pactos tras las elecciones del 21D. El Pactómetro de laSexta es una idea original de Antonio G. Ferreras y de Al Rojo Vivo: con esta herramienta, cualquiera puede ir haciendo 'pruebas', sumando y restando los escaños que cada partido ha obtenido en las elecciones, para ver qué sumas serían necesarias para alcanzar la mayoría.

Su uso es muy sencillo: en un lado del Pactómetro verás los nombres de los partidos que se presentan en Extremadura y los escaños conseguidos tras la votación de este 21 de diciembre. Puedes ir pulsando sobre ellos para ir sumándolos a la barra de mayorías, donde estará marcado con una línea el punto de la mayoría absoluta, que en el caso extremeño está en 33 escaños.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.