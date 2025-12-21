Pilar Vidal y el día que se peleó en un bar: "Me arrancó el pelo casi, estuve una semana sin poderme peinar"

Durante un pleno del Congreso de México, varias diputadas se enfrascaron en una pelea que se volvió viral. Pilar Vidal recordó en La Roca una experiencia similar en Valencia, donde terminó con el pelo arrancado tras un altercado.

Durante un pleno del Congreso de México, varias diputadas terminaron la sesión gritándose y tirándose del pelo entre ellas. Las imágenes se hicieron virales y, al ver el vídeo, Pilar Vidal comentó que "eso duele un montón, a mí me lo hicieron en una pelea".

Estas declaraciones dejaron sorprendidos a sus compañeros del programa La Roca, que le pidieron que contara la historia completa. Vidal no dudó en hacerlo y añadió: "A mí me han pegado en Valencia, en la ruta del bakalao".

La colaboradora explicó que estaba en una discoteca con sus amigas cuando conocieron a otro grupo de jóvenes. "Hicimos amistad con unos chicos con tan mala suerte que me voy al baño y uno de ellos tenía novia. Ella entra y me ve y me llamó Heidi".

Según relató, la situación acabó en una pelea. "Me arrancó el pelo casi, estuve una semana sin poderme peinar. No sabéis lo que duele", concluyó Pilar Vidal.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí