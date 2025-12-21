Ferreras duda que el PSOE haga cambios internos tras las elecciones de Extremadura: "Están aferrándose al milagro del turrón de Navidad"

Tal y como ha analizado en 'La Roca', este domingo es "el inicio de un ciclo que puede ser decisivo para la política española": "Hoy es una prueba y un examen para el PSOE en un territorio que tiene profundas raíces. Es decir, es uno de los territorios más de izquierdas, aunque las expectativas no son nada buenas".

Este domingo se celebran las elecciones en Extremadura en medio de un panorama político de lo más tenso y con un 'campo de batalla' entre partidos marcado por las acusaciones cruzadas. Los resultados de estos comicios, cuya recta final se ha visto embarrada por el famoso 'pucherazo', podrían marcar un punto de inflexión en España.

Para Antonio García Ferreras, según ha analizado en 'La Roca', "hay un aleteo y mariposaelectoral en la comunidad que va a tener repercusiones en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón, en Andalucía y, por supuesto, en España".

"Hoy es el inicio de un ciclo que puede ser decisivo para la política española. Hay un proceso, ahora mismo, de derechización y hoy es una prueba y un examen para el PSOE en un territorio que tiene profundas raíces. Es decir, es uno de los territorios más de izquierdas, aunque las expectativas no son nada buenas", ha expuesto.

"Resistir como sea"

Tras la cascada de escándalos que ha sacudido a filas socialistas en las últimas semanas, Ferreras cree que por ahora y a partir de lo que pueda ocurrir en la noche de este domingo, no habrá cambios significativos a nivel interno y nacional en el PSOE. "Creo que la convicción profunda del presidente del Gobierno es resistir como sea. Ahora mismo ellos están aferrándose al milagro del turrón de Navidad".

"Es decir, que llegue pronto la Navidad, las zambombas, los villancicos y la gente empiece a desconectar y así buscar un efecto como el que encontraron antes del verano. Cuando llegaron al verano estaban realmente hundidos en lo emocional en el PSOE y en Moncloa y pudieron recuperar sensaciones. Los socialistas quieren que lleguen las vacaciones parlamentarias y hasta febrero tendrán un respiro", ha sentenciado.

