Miguel Ángel Campos, muy crítico con Gallardo: "Le hace daño al Partido Socialista"

El Partido Socialista se enfrenta a las elecciones autonómicas de Extremadura con varios frentes abiertos. Los casos de corrupción y la gestión de las denuncias por acoso a algunos de sus militantes pueden afectar a sus resultados en las urnas extremeñas.

Desde La Roca, Miguel Ángel Campos opina sobre lo que, a su juicio, puede perjudicar de verdad al PSOE en estos comicios. "Creo que ahora mismo es el mal candidato que representa al Partido Socialista", señala el periodista.

Asimismo, añade que "Miguel Ángel Gallardo le hace daño al Partido Socialista" por su imputación en el caso del hermano de Pedro Sánchez. No obstante, Campos apunta que todavía falta por "ver qué dicen las urnas" para confirmar si su opinión sobre Gallardo se refleja finalmente en los votos.

Por otro lado, el periodista señala que España ha entrado en una "dinámica" en la que cada vez es más visible ese "aura de fin de ciclo, de que se ha agotado ya el Gobierno progresista en Moncloa".

